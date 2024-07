Emergenza Marmore: Cervinia al lavoro per riprendersi dopo le esondazioni

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Lavori di pulizia in corso

Cervinia si ritrova oggi alle prese con la difficile sfida di ripristinare la normalità dopo le recenti esondazioni del torrente Marmore. Decine di persone, tra cui numerosi volontari, si stanno adoperando sin dalle prime luci dell’alba per ripulire i molti edifici invasi dal fango. Nella via centrale sono almeno una trentina gli esercizi commerciali che hanno subito gravi danni. Nei condomini allagati sono stati danneggiati gli scantinati con i contatori, causando anche l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, situazione che ha richiesto l’attivazione di generatori per far fronte all’emergenza. Ieri sera, il livello del torrente ha raggiunto nuovamente livelli di allerta, generando momenti di apprensione tra i residenti prima che la situazione tornasse sotto controllo. Per valutare la situazione del Marmore, in particolare in alta quota, sono previsti per oggi sorvoli da parte dei tecnici con l’aiuto di elicotteri.

Misure di sicurezza attuate

In risposta alla criticità del momento, le autorità di Cervinia stanno implementando una serie di misure di sicurezza per mitigare i rischi legati alle esondazioni del torrente. Oltre all’opera di pulizia in corso, sono stati attivati presidi costanti per monitorare l’andamento del livello dell’acqua e intervenire prontamente in caso di necessità. Tra le azioni messe in atto, vi è anche il potenziamento della rete di allerte tempestive per informare tempestivamente la popolazione in caso di nuovi sbalzi nel livello del torrente. L’obiettivo principale resta quello di garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni alle abitazioni e attività commerciali colpite dalle esondazioni. In un momento di grande impegno e solidarietà, la comunità di Cervinia si unisce per superare insieme le difficoltà e per ricostruire ciò che è stato danneggiato dalle forze della natura.

