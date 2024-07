Emergenza orso a Pescocostanzo: controlli intensificati dopo avvistamento

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Francesca Monti

La tranquillità di Pescocostanzo è stata interrotta da un inaspettato ospite: un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato nelle strade del paese all’alba. L’incontro ravvicinato con l’animale è stato documentato da un cittadino che ha ripreso un video, successivamente diffuso sui social network. Nelle immagini, si vede l’uomo tentare di allontanare l’orso battendo le mani e dicendo: “Ora lo faccio correre”. Spaventato, l’orso si è allontanato dal centro abitato, ma non senza lasciare dietro di sé danni: un pollaio saccheggiato e diversi animali divorati.

Di fronte a questa situazione di emergenza, il sindaco di Pescocostanzo, Roberto Sciullo, ha prontamente emesso un’ordinanza che vieta di lasciare rifiuti e cibo per strada. Collaborando con il Parco nazionale della Maiella, l’amministrazione comunale ha intensificato i controlli e la vigilanza sul territorio per prevenire ulteriori episodi e tutelare la sicurezza dei cittadini e degli animali selvatici. “Dobbiamo evitare certe situazioni”, ha commentato il sindaco, sottolineando l’importanza di un comportamento responsabile da parte di tutta la comunità.

Parallelamente all’attuazione delle misure di sicurezza, le autorità stanno indagando per identificare l’autore del video che ha immortalato l’avvistamento dell’orso. Il comportamento dell’uomo, che ha disturbato e spaventato l’animale, potrebbe avere ripercussioni sull’equilibrio ambientale e sulla convivenza pacifica tra uomo e fauna selvatica. Resta quindi fondamentale rispettare le norme di convivenza e adottare un atteggiamento di rispetto verso la natura e le specie che la popolano, per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti.

2. Orso Bruno Marsicano: Si tratta di una sottospecie endemica di orso bruno presente principalmente in Italia, con una popolazione residua nei territori montuosi dell’Appennino centrale, in particolare nella catena del Gran Sasso, della Maiella e in alcuni altri massicci. È considerato una specie in pericolo di estinzione e oggetto di vari progetti di conservazione.

3. Roberto Sciullo: È il sindaco di Pescocostanzo. Nell’articolo, viene menzionato per aver emesso un’ordinanza in risposta all’avvistamento dell’orso bruno marsicano, al fine di mantenere la sicurezza della comunità e degli animali selvatici.

4. Parco Nazionale della Maiella: Si tratta di un parco nazionale situato in Abruzzo, istituito nel 1991. La sua area protetta è caratterizzata da una flora e fauna ricche e diverse. Collabora spesso con le autorità locali per la tutela dell’ambiente e delle specie selvatiche presenti nel territorio.

5. Equilibrio ambientale: Si riferisce alla stabilità dell’ecosistema, ossia al mantenimento delle interazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui vivono. Il disturbo delle dinamiche naturali, come nel caso dell’uomo che ha spaventato l’orso, può compromettere questo equilibrio e avere conseguenze negative sull’ambiente circostante.