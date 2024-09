Emergenza rifiuti a Roma Nord: intervento notturno di AMA nel quartiere Fleming

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Una crisi dei rifiuti senza precedenti colpisce il quartiere Fleming di Roma, dove la situazione si è aggravata fino a richiedere un intervento tempestivo degli operatori ecologici. Negli ultimi mesi, il quadrante settentrionale della capitale ha visto le sue strade trasformarsi in discariche a cielo aperto. Il problema non risparmia neppure le zone più residenziali e benestanti della città, sottolineando un’emergenza che coinvolge l’intera comunità. Grazie a segnalazioni massicce da parte dei residenti, AMA ha avviato un’azione straordinaria per ripristinare il decoro urbano.

Roma inghiottita dalla spazzatura: il caso del quartiere Fleming

A essere colpita nel mirino della crisi dei rifiuti è stata via Achille Loria, una strada di passaggio che si trova in prossimità di Corso di Francia e via del Foro Italico. Gli operatori ecologici di AMA hanno riscontrato una situazione vergognosa: cumuli di rifiuti che si erano accumulati non solo sui marciapiedi, ma anche ai piedi dei cassonetti designati per la raccolta dei rifiuti. La segnalazione da parte dei residenti ha messo in luce diverse problematiche, partendo dalla presenza di ingombranti, come mobili e elettrodomestici, abbandonati in strada come se si trattasse di una discarica autorizzata.

Accanto agli oggetti ingombranti, sono stati rinvenuti anche rami e fogliame, residui di attività di giardinaggio, lasciati ai bordi delle strade anziché depositati presso l’isola ecologica più vicina. I residenti lamentano da tempo la crescita esponenziale di discariche abusive, un fenomeno che ha trovato un terreno fertile in un contesto urbano segnato dalla negligenza e dall’inciviltà. L’accumulo di rifiuti non solo compromette il decoro del quartiere, ma crea anche seri problemi di igiene e salubrità, rendendo la vita quotidiana dei cittadini insostenibile.

L’intervento di AMA: un’operazione straordinaria all’alba

L’operazione di AMA, iniziata nella notte, ha richiesto un intenso lavoro di raccolta, che ha avuto luogo sotto il buio per evitare ulteriori abbandoni di rifiuti. Gli operatori hanno impiegato diverse ore per liberare via Achille Loria dai pesanti cumuli di spazzatura. Oltre alla raccolta di rifiuti ingombranti e di scarti vegetali, il lavoro si è esteso anche alla pulizia di sacchi di immondizia abbandonati in modo irresponsabile lungo la strada.

I cittadini coinvolti nel gruppo di Facebook “Sei del Fleming e di Vigna Clara se…” hanno condiviso diversi racconti su comportamenti incivili da parte di alcuni residenti. Alcuni di loro sarebbero stati visti mentre gettavano la loro spazzatura dai finestrini delle automobili, causando una dispersione massiva di immondizia. La difficoltà nella gestione dei rifiuti è aggravata dal fatto che, in presenza di contenitori già colmi, molti preferiscono abbandonare le buste ai piedi dei cassonetti, piuttosto che cercare una soluzione alternativa.

Nonostante l’intervento di AMA possa aver riportato temporaneamente la situazione sotto controllo, la questione dei rifiuti nel quartiere Fleming rimane delicata e complessa. È necessaria la collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto delle buone pratiche di raccolta e smaltimento rifiuti, per garantire un ambiente pulito e vivibile non solo nel Fleming, ma in tutta Roma.