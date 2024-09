“Emily in Paris”: Lily Collins racconta la magia di Roma nella nuova stagione in arrivo su Netflix

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La celebre serie “Emily in Paris” sta per tornare su Netflix, con l’attesa della seconda parte della quarta stagione, che debutterà il 12 settembre. In occasione di questo importante lancio, il cast ha incontrato la stampa in un lussuoso hotel della capitale per condividere alcune anticipazioni su ciò che i fan possono aspettarsi. La trama di questa stagione si arricchisce di atmosfere romane grazie a una trama che porterà Emily Cooper – interpretata da Lily Collins – nel cuore della Città Eterna, dove tra romanticismo e intrighi professionali, scopriremo anche nuove facce di questo affascinante mondo.

dal cuore di parigi a quello di roma: un’avventura romantica

il viaggio di emily a roma

Nella nuova stagione di “Emily in Paris”, il personaggio di Emily Cooper intraprende un viaggio che la porterà a Roma, coinvolgendo il pubblico in un’avventura che promette di essere tanto romantica quanto complessa. I nuovi episodi iniziano con una dichiarazione d’amore tra Emily e lo chef Gabriel, ma, come nel migliore dei drammi, la giovane americana si ritroverà divisa tra il suo passato e un nuovo intrigante interesse amoroso, nonché l’appeal della città. Lily Collins stessa ha descritto l’esperienza di girare a Roma come “meravigliosa”, evidenziando l’atmosfera inconfondibile che la città offre.

l’atmosfera nostalgica di roma

Con l’arrivo di guest star italiane, come Eugenio Franceschini nei panni di Marcello Muratori, e Anna Galiena, che interpreta sua madre, Antonia Muratori, questa stagione promette di esplorare non solo le ricchezze culturali e architettoniche di Roma, ma anche le dinamiche familiari e relazionali. Inoltre, sul set si respirerà l’aria d’epoca dei grandi film di Hollywood, a partire da “Vacanze Romane”, di cui il creatore Darren Starr ha voluto rendere omaggio. A rendere unico il set sarà anche la presenza di altri attori, come Raoul Bova, Rupert Everett e Giorgio Barbieri, che porteranno ulteriore profondità alla narrazione.

i personaggi e i loro legami

nuovi e vecchi volti a confronto

La quarta stagione di “Emily in Paris” introduce un nuovo personaggio, Genevieve, interpretato da Thalia Besson, figlia del famoso regista Luc Besson. La sua introduzione si inserisce perfettamente nell’intreccio narrativo, arricchendo la storia con nuove sfide e opportunità per Emily. L’interazione tra i personaggi già noti e quelli nuovi aggiunge un ulteriore livello di complessità ai rapporti già tesi, caratteristici della vita di Emily nella grande metropoli.

il tema dell’italiano perfetto

Sylvie, interpretata da Philippine Leroy Beaulieu, avrà l’opportunità di mettere in mostra le sue abilità linguistiche, cimentandosi in conversazioni in italiano. Questo elemento non è solo un dettaglio comico, ma serve anche a rappresentare l’internazionalità dei personaggi e le loro origini diverse. La storia di Sylvie, trasferitasi a Parigi contro il volere del padre da giovanissima, offre una dimensione di eroismo personale e professionalità, dimostrando che il percorso per realizzare i propri sogni è spesso tortuoso.

una produzione cinematografica da applausi

raffinatezza e cura nei dettagli

Oltre alla narrazione accattivante e ai personaggi indimenticabili, la nuova stagione di “Emily in Paris” solcherà anche le strade iconiche di Roma con una produzione impeccabile. Darren Starr ha lavorato a stretto contatto con il team di produzione per garantire che ogni scena trasmetta l’atmosfera di “La Dolce Vita”. Le immagini di via Veneto e altri luoghi emblematici sono pensati per evocare un senso di nostalgia e ammirazione, elementi fondamentali per una serie che celebra il fascino delle città europee.

l’impacto culturale della serie

“Emily in Paris”, pur nella sua natura di commedia romantica, fa anche riflettere su temi più profondi come le sfide professionali e personali in un contesto sempre più globalizzato. La fusione tra culture diverse, rinomate sullo sfondo di scene che immortalano la storia e la bellezza di Roma, rassicura il pubblico che dietro ogni risata si nascondono realtà complesse. Con il ritorno della serie, gli spettatori non solo seguiranno le avventure di Emily, ma saranno anche ispirati dalla bellezza e dalla cultura che le città europee come Roma hanno da offrire.