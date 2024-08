Emozioni e colpi di scena nel derby della Capitale: Lazio e Roma si dividono la posta in palio

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il tanto atteso derby della Capitale, che ha visto affrontarsi la LAZIO e la ROMA nella prima giornata del campionato di SERIE A FEMMINILE, si conclude con un avvincente 2-2, ricco di sorprese e giocate emozionanti. Allo stadio Fersini, le campionesse in carica della Roma iniziano forte, ma la Lazio, neo-promossa nel torneo, dimostra carattere e determinazione, rendendo la giornata memorabile per i propri tifosi. La partita si è trasformata in un vero e proprio balletto di emozioni, rivelando la qualità e la competitività di entrambe le squadre.

Le fasi iniziali: un inizio a razzo per la Roma

La partita inizia con la Roma che cerca di imporsi fin da subito. Al terzo minuto, la ROMA si fa pericolosa: una bella manovra porta Glionna a tentare un audace cucchiaio su Cetinja, ma il portiere laziale è attento e neutralizza il tentativo. La Lazio non resta a guardare: al decimo minuto, Goldoni colpisce la traversa con un bel tiro su corner, dimostrando che la squadra biancoceleste è pronta a lottare.

Solo due minuti dopo, la ROMA trova il vantaggio. Su un calcio d’angolo battuto da Hanshaw, Giacinti si avventa sul primo palo e, con un colpo di testa preciso, porta la sua squadra in vantaggio. La Lazio accusa il colpo, ma non si disunisce. Nonostante alcuni tentativi della Roma di allungare il punteggio, la Lazio risponde con veemenza, creando opportunità che tengono alta la tensione. Il primo tempo scorre con il ritmo incalzante, con la Roma che si avvicina al secondo gol con un tacco volante di Giacinti che termina di poco sopra la traversa. Tuttavia, il primo tempo si chiude con un punteggio che favorisce le giallorosse.

La lotta e il sorpasso: la Lazio si ribella

Nella ripresa, la musica cambia. La LAZIO entra in campo con un atteggiamento più aggressivo, determinata a non lasciare la vittoria in mano alla Roma. Al 44esimo minuto, la Lazio riesce a pareggiare grazie a un gol di Le Bihan, che sfrutta un errore della difesa romanista. Il colpo di grazia avviene al 59esimo: Piemonte fa scattare un veloce contropiede e Castiello, con grande freddezza, porta in vantaggio la Lazio, facendo esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.

Con il nuovo vantaggio, la Lazio inizia a dominare il centrocampo, lasciando la Roma in difficoltà. Le ragazze di Grassadonia mostrano grinta e voglia di vincere, ben consapevoli dell’importanza di questo incontro. La Roma, dal canto suo, prova a reagire, portando a termine alcune azioni offensive, ma il muro laziale si dimostra solido e ben organizzato.

Un finale da brividi: il gol del pareggio

Sotto di un gol e con pochi minuti rimasti sul cronometro, la Roma si lancia in un assalto finale, e nel tempo di recupero, riesce a trovare la rete del pareggio. Linari, con un potente tiro dalla distanza, beffa il portiere avversario e riporta il match sul 2-2. È un momento di pura adrenalina, che lascia i tifosi giallorossi con la speranza di una vittoria che sembrava sfuggita.

La partita si conclude con un risultato che accontenta entrambi i lati. Per la Lazio, un pareggio contro le campionesse rappresenta un enorme segnale di maturità e competenza. Per la Roma, nonostante la delusione di aver perso la vittoria nel finale, il recupero dimostra la loro resilienza. Nonostante il match si chiuda con una divisione della posta, la rivalità continua e la tensione tra le due squadre rimane palpabile.

Tabellino e statistiche del match

Tabellino e formazioni

Lazio : Cetinja; Oliviero, Mancuso, Connolly, D’Auria, Belloumou ; Castiello , Eriksen , Goldoni; Le Bihan, Piemonte All.: Grassadonia

Roma Femminile : Ceasar; Hanshaw , Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai , Greggi, Giugliano; Glionna , Giacinti , Haavi. All.: Spugna

Marcatrici e ammonizioni

12’ Giacinti

44’ Le Bihan

57’ Castiello

93’ Linari

Ammonite: Castiello , Eriksen , Pittaccio , Minami

Arbitro: Milone

Questo derby resterà nella memoria di molti, un incontro avvincente che ha dimostrato l’elevata competitività della SERIE A FEMMINILE, con entrambe le squadre pronte a lottare per ogni punto in palio.