Endless Love, episodio 99: minacce e confessioni

Zeynep è decisa a scoprire la verità sulle nozze di facciata tra Emir e Nihan e sui segreti di famiglia, minacciando Emir di mettersi all’opera. Nihan, consapevole delle sue scelte passate, chiede ad Asu di rendere felice Kemal. Intanto, Tarik confessa a Kemal di aver ucciso Karen, sebbene per errore. Kemal decide di denunciarlo alla polizia e cerca di convincere il fratello ad andare al commissariato. Tuttavia, i genitori di Kemal, Fehime e Huseyin , non credono alla versione di Kemal e Tarik nega la propria colpevolezza, chiedendo aiuto a Emir. Nel frattempo, Efsane avverte Nihan che Zeynep sta indagando sul suo matrimonio con Emir, interrogando le domestiche di casa Sezin.

Endless Love, episodio 100: tensioni familiari e indagini

Tarik viene portato in una centrale di polizia per essere interrogato sull’omicidio di Karen. La famiglia, preoccupata, accorre sul luogo. Zeynep rincontra i genitori dopo molto tempo e, mentre sua madre la abbraccia, suo padre la ignora. Anche Emir si reca alla centrale di polizia per sostenere la moglie e assicurare a Tarik l’assistenza legale più adeguata. Kemal è certo della colpevolezza di Tarik e, per vendicarsi del dolore causato alla sua famiglia, inizia a indagare sulla famiglia di Emir alla ricerca di un punto debole. Vildan , approfittando della solitudine in casa, decide di indagare sul passato di Zeynep.

“Endless Love, come seguire le puntate in streaming e replica”

fan di Endless Love possono seguire le puntate in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Per accedere al servizio, è necessario creare un account fornendo i dati anagrafici e altri dati essenziali, anche attraverso un profilo social. La puntata di oggi di Endless Love va in onda domenica 2 giugno dalle ore 14.45, unendosi alle altre soap pomeridiane del palinsesto di Canale 5 come Beautiful e La Promessa. Inoltre, le puntate sono disponibili in replica on demand su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità di recuperare gli episodi persi.