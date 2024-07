Ermal Meta: La Dolce Prima Foto con la Figlia Fortuna

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Ermal Meta e Chiara Sturdà Accolgono Fortuna Marie

Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà hanno dato il benvenuto alla primogenita Fortuna Marie. I neogenitori avevano dato l’annuncio della nascita sui loro profili social e – a poche settimane dall’arrivo della piccola – su Instagram è comparsa la prima foto del cantante insieme alla figlia.

Il Dolce Scatto di Famiglia

È stata Chiara Sturdà, compagna di Ermal Meta, a immortalare il cantante insieme alla sua primogenita Fortuna Marie. Nell’immagine si vede l’artista – in partenza per il tour – stringere al petto la piccola. La prima foto in bianco e nero di padre e figlia è accompagnata da una lunga dedica.

L’Emozione di Essere Genitori

Per annunciare la nascita di Fortuna Marie, Ermal Meta aveva pubblicato una foto su Instagram in cui la manina di sua figlia era posata sulla sua. Lo scatto era unito ad una dolce dedica: “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore. 19.06.2024”. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair il cantante aveva dichiarato: “Non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo ‘se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto’. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo”.

