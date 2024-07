Ernesto Russo: Il Ritorno dell’Amore

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Ernesto Russo ha trovato nuovamente l’amore dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. L’ex Cavaliere, noto per essere stato uno dei corteggiatori di Ida Platano e successivamente presente nel parterre Over del programma, ha raccontato di aver chiuso un capitolo importante della sua vita e annunciato di essere ufficialmente fidanzato. Con 48 anni alle spalle, Ernesto aveva lasciato il programma lo scorso maggio a causa di comportamenti giudicati inappropriati. Nonostante la sua attuale relazione potesse avere una fine, ha affermato che non farebbe mai più ritorno allo show televisivo, poiché si sente incompatibile con il format stesso.

La Riscoperta dell’Amore da Parte di Ernesto Russo

Durante una diretta su Instagram con Fralof, Ernesto Russo ha condiviso di aver trovato una nuova fiamma dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Da circa un mese, è impegnato sentimentalmente con una donna di nome Marta, la quale è più giovane di lui di ben 13 anni. Il loro primo incontro è avvenuto in una serata in discoteca, evento che ha scatenato emozioni intense in Russo. Descrivendo la sua compagna, Ernesto l’ha definita come una persona gioviale, sempre sorridente e festaiola, caratteristiche che apprezzava particolarmente. Inoltre, ha lanciato una frecciatina all’ex Dama Barbara De Santis, sottolineando le differenze tra le due donne e il suo apprezzamento per la spontaneità di Marta.

La Polsa decisa di Ernesto Russo e il suo Addio a Uomini e Donne

Il 20 maggio, Ernesto Russo ha annunciato la sua uscita definitiva da Uomini e Donne durante una puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Durante la trasmissione, alcuni scatti hanno rivelato incontri del Cavaliere con una donna esterna al contesto televisivo, provocando reazioni sorprese tra il pubblico. Russo ha chiarito di aver avuto contatti con altre donne al di fuori dello studio, dando l’opportunità alla conduttrice di prendere una decisione in merito alla sua permanenza nel programma. La conclusione è stata netta: Ernesto era considerato incompatibile e pertanto, ha deciso di lasciare Uomini e Donne, esprimendo chiaramente la sua posizione e la sua volontà di non rinunciare alla sua libertà di conoscere altre persone, pur non essendo ufficialmente impegnato sentimentalmente.

