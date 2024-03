Esplorazione del Thriller Psicologico di ‘Express’

Il Debutto di Successo di Express su Netflix

La serie televisiva spagnola “Express” ha fatto il suo ingresso trionfale su Netflix Italia il 31 marzo del 2024, dopo essere stata distribuita inizialmente da Lionsgate+. Essa rappresenta la prima serie originale in lingua spagnola su Starzplay, la famosa piattaforma streaming internazionale, scelta per affascinare il pubblico italiano e internazionale.

La Trama Avvincente di ‘Express’

Creato da Iván Escobar, mente dietro anche a “Vis a Vis – Il prezzo del riscatto”, “Express” narra la storia avvincente di Bárbara Vázquez, una psicologa criminale interpretata dall’eccezionale Maggie Civantos. Coinvolta in un rapimento lampo che ha sconvolto la sua famiglia, Bárbara si trova immersa in una realtà spaventosa dove il terrore diventa il motore di lucro per molti. Il suo compito diventa chiaro: scoprire i responsabili e i motivi dietro il rapimento che ha distrutto la sua vita.

Il Cast Stellare di ‘Express’

Oltre alla talentuosa protagonista Maggie Civantos, il cast di “Express” vanta la presenza di Kiti Mánver, Vicente Romero, Loreto Mauleón e altri attori di grande carisma. Questa squadra di attori di talento porta la complessa trama della serie a un livello superiore, regalando al pubblico emozioni autentiche e coinvolgenti.

Trailer e Episodi di ‘Express’

Con otto episodi intensi, la prima stagione di “Express” promette suspense, azione e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori. Diretta con maestria da Gabe Ibáñez e Iñaki Peñafiel, questa serie promette di dare il meglio nel panorama dell’intrattenimento seriale.

‘Express’ in Streaming

Dopo il suo debutto su Starzplay, “Express” trova ora casa su Netflix Italia a partire dal 31 marzo 2024, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nelle oscure vicende di Bárbara Vázquez e delle sue indagini psicologiche in un mondo dove il terrore regna sovrano.