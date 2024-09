Etro lancia la prima sfilata immersiva al mondo grazie agli Apple Vision Pro

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Etro segna un’importante svolta nel panorama della moda, diventando la prima maison a realizzare una sfilata live immersiva. Mercoledì 18 settembre, Milano ospiterà un evento innovativo, dove gli ospiti selezionati vivranno un’esperienza unica e coinvolgente. Utilizzando i visori Apple Vision Pro, i partecipanti non solo assisteranno alla sfilata Primavera/Estate 2025, ma interagiranno anche con contenuti esclusivi in un contesto che fonde il mondo fisico e digitale. Questo evento segna una nuova era per la moda, dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale nell’esperienza del consumatore.

Un evento immersivo senza precedenti

La sfilata di Milano e le sue novità

Il 18 settembre, Milano si trasformerà in un palcoscenico di innovazione, ospitando la sfilata Primavera/Estate 2025 di Etro, accessibile a un gruppo selezionato di persone. I partecipanti si troveranno in una seconda location, dove avrà luogo una proiezione in tempo reale dello show. Indossando gli Apple Vision Pro, i presenti saranno immersi in un’esperienza che trascende i confini della tradizionale moda. Il visore, già noto per la sua capacità di unire realtà aumentata e mondo fisico, promette di offrire una visione diversificata e interattiva delle collezioni.

Un’esperienza globale per i top client

Parallelamente alla sfilata di Milano, alcuni visori saranno assegnati a top client di Etro in vari angoli del mondo, tra cui ASIA, MEDIO ORIENTE, EUROPA e STATI UNITI, permettendo loro di partecipare in modo esclusivo all’evento. Questo approccio innovativo sottolinea l’impegno del brand nel coinvolgere i propri clienti attraverso tecnologie avanzate. Questa strategia rispecchia un trend crescente nel settore della moda, dove l’interazione digitale con i consumatori sta diventando sempre più fondamentale. L’esperienza immersiva si prolungherà anche dopo l’evento, permettendo agli utenti di rivivere la sfilata in uno dei flagship store di Etro, situati a TOKYO GINZA, NEW YORK e MONTE NAPOLEONE.

Etro e la tecnologia: una partnership all’avanguardia

L’innovazione dell’Apple Vision Pro

La maison Etro ha sempre dimostrato un atteggiamento pionieristico verso l’innovazione tecnologica. Con l’introduzione degli Apple Vision Pro, il brand non solo porta la moda a un nuovo livello, ma segna anche un passo importante verso la digitalizzazione dell’esperienza del cliente. Questo device di ultima generazione consente di vivere contenuti digitali in modo interattivo e coinvolgente, amplificando gli spettacoli di moda. Sebbene l’Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, Etro sfrutta questa opportunità per offrire un’esperienza del tutto nuova e inaccessibile altrove.

Collaborazione con MMN per un’app esclusiva

Insieme a questa iniziativa, Etro si avvale della collaborazione con MMN, un fornitore di soluzioni IT, per sviluppare un’App esclusiva. Questa applicazione permetterà agli utenti di scaricare e collegarsi all’evento in modo semplice ed efficace. MMN, che è alla guida dello sviluppo di una competenza specifica nello Spatial Computing, sta contribuendo a rendere questa esperienza immersiva una realtà tangibile. L’app sarà successivamente disponibile negli store ufficiali Apple nei mercati in cui l’Apple Vision Pro sarà lanciato, assicurando che questa rivoluzione nella moda possa raggiungere un pubblico globale.

Osservando il futuro, Etro si colloca così non solo come un attore di primo piano nella moda, ma anche come innovatore nel mix tra esperienza fisica e digitale, anticipando nuove tendenze nel mondo del fashion retail. La sfilata di settembre rappresenta un passo importante verso una fusione sempre più profonda tra il mondo della moda e la tecnologia.