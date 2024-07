Evacuazione di emergenza in corso: elisoccorritori Vigili del Fuoco impegnati a Macugnaga e Alpe Veglia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Un’evacuazione di carattere urgente è attualmente in corso nella zona di Macugnaga e dell’Alpe Veglia, situata nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Gli elisoccorritori appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stanno lavorando con impegno per mettere in salvo ben 120 persone che si trovano bloccate all’interno dei rifugi e degli alberghi della zona coinvolta. La principale strada di accesso è stata completamente interrotta a causa di diverse frane che si sono verificate, lasciando turisti e albergatori intrappolati nelle strutture locali.

Intervento tempestivo degli elisoccorritori

La situazione di emergenza attuale ha richiesto un intervento rapido da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno intensificato le operazioni di salvataggio per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone coinvolte. Grazie all’utilizzo di mezzi elicotteristici e all’esperienza acquisita nel campo del soccorso, gli elisoccorritori stanno operando senza sosta per evacuare tutte le persone rimaste intrappolate a causa dei dissesti naturali che hanno colpito la zona. La situazione, seppur critica, sta vedendo un costante impegno da parte delle autorità competenti che stanno coordinando le operazioni di soccorso in modo efficiente e mirato.

