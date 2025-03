Evento a Milano: Claudia Conte presenta “La voce di Iside” a Terrazza Duomo 21

Ultimo aggiornamento il 17 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Il 18 marzo, nella suggestiva location di Terrazza Duomo 21 a Milano, si terrà la presentazione di “La voce di Iside”, il nuovo libro di Claudia Conte che affronta con profondità e sensibilità il disagio giovanile e il ruolo fondamentale che sport e solidarietà possono avere per contrastarlo.

Questo evento si inserisce in un ciclo di incontri nazionali promossi dall’autrice per stimolare un dialogo sulle sfide delle nuove generazioni, approfondendo il valore di inclusione sociale, educazione civica e impegno collettivo.

Un confronto tra sport, giustizia e impresa per il futuro dei giovani

A rendere ancora più significativo il dibattito, saranno presenti figure autorevoli provenienti da ambiti diversi, tutte accomunate dalla volontà di offrire soluzioni concrete ai problemi delle nuove generazioni.

Tra i partecipanti spiccano:

Ezio Simonelli , Presidente della Lega Serie A , che evidenzierà il ruolo dello sport come strumento di crescita e disciplina

, Presidente della , che evidenzierà il ruolo dello Antonio Tanga , magistrato, che analizzerà il fenomeno del disagio giovanile dal punto di vista della giustizia e della prevenzione

, magistrato, che analizzerà il fenomeno del Arturo Artom, imprenditore, che porterà una riflessione sul contributo del mondo del lavoro nell’offrire ai giovani opportunità di riscatto

Un momento di grande impatto sarà la testimonianza di Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus, che condividerà il suo percorso di crescita personale e professionale, spiegando come sport e fede abbiano rappresentato un faro nella sua vita.

A moderare il confronto sarà Alessandra Ravetta, Direttrice di Prima Comunicazione, che guiderà il dibattito ponendo interrogativi su come la società possa realmente intervenire per migliorare le condizioni delle nuove generazioni.

Volontariato e cittadinanza attiva: strumenti di cambiamento

L’incontro darà spazio anche a esponenti del mondo del volontariato, testimoniando come la cittadinanza attiva possa offrire una via alternativa ai giovani in difficoltà.

Tra gli ospiti:

Mariavittoria Rava , Presidente della Fondazione Francesca Rava , impegnata da anni nel sostegno ai minori

, Presidente della , impegnata da anni nel sostegno ai minori Mario Furlan, fondatore dei City Angels, che porterà con sé alcuni giovani baschi blu, volontari che operano ogni giorno per aiutare le persone più vulnerabili

L’obiettivo di questo momento sarà sottolineare come il volontariato possa essere una risposta concreta al disagio sociale, dando ai ragazzi opportunità di crescita, valori solidi e un senso di appartenenza alla comunità.

Milano e il disagio giovanile: un problema sempre più urgente

Non è un caso che la presentazione del libro si svolga proprio a Milano, città che, secondo il Sole24Ore, si trova ai primi posti in Italia per criminalità giovanile e fenomeni di marginalità sociale.

In questo contesto, il libro di Claudia Conte si propone non solo come un’opera di sensibilizzazione, ma anche come un punto di partenza per una riflessione collettiva su come educazione, sport e solidarietà possano diventare strumenti per prevenire devianza e disagio.

Attilio Fontana: “Un progetto che offre risposte concrete”

Anche il mondo delle istituzioni ha riconosciuto il valore dell’iniziativa. Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo sostegno al lavoro di Claudia Conte, dichiarando:

“Il libro ‘La voce di Iside’ rappresenta una risposta concreta al bisogno di politiche giovanili basate su partecipazione, cittadinanza attiva e responsabilità sociale.“

Un messaggio che sottolinea come il coinvolgimento della comunità sia essenziale per creare un futuro migliore per le nuove generazioni.

Un appuntamento da non perdere per chi crede nel cambiamento

Quella del 18 marzo non sarà solo una semplice presentazione letteraria, ma un vero e proprio momento di confronto e di ispirazione per chi crede che sport, cultura e impegno sociale possano cambiare il destino dei giovani.

Attraverso il dialogo tra esperti, sportivi e volontari, l’evento offrirà uno sguardo approfondito sulle difficoltà che i ragazzi di oggi affrontano e su come la comunità possa intervenire in modo concreto.

Un’occasione imperdibile per chi vuole contribuire attivamente a costruire una società più equa, inclusiva e solidale.