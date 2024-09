Evento speciale al Geomuseo Planetario di Rocca di Cave: escursione sulla barriera corallina fossile

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave offre un’affascinante opportunità per scoprire la storia geologica della zona. Domenica 29 settembre, a partire dalle 16.30, sarà organizzata un’escursione guidata dedicata alla celebre scogliera cretacica fossile, un’esperienza unica per gli appassionati di geologia e per le famiglie. Questa iniziativa, in collaborazione con Le Nove Museo Onlus, permette ai partecipanti di esplorare un’importante area geologica ricca di fossili risalenti a milioni di anni fa.

scogliera cretacica fossile: un tesoro naturale

caratteristiche geologiche

Proclamata “monumento naturale” nel 2016, la Scogliera Cretacica Fossile di Rocca di Cave si distingue come uno dei pochi esempi rimasti di stratificazione geologica di scogliere fossili. Questa formazione è situata nella piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, nei Monti Prenestini, in un contesto naturale mozzafiato. La scogliera non è solo un’importante area di interesse per i geologi, ma rappresenta anche un ecosistema fossilifero dove si possono trovare resti di diverse specie animali marini.

Dal punto di vista stratigrafico, la scogliera espone affioramenti di rocce che raccontano la storia del nostro pianeta circa 65 milioni di anni fa, all’inizio del periodo Mesozoico. Molti fossili rinvenuti in questa zona appartengono a gasteropodi, bivalvi e coralli, alcune tra le più antiche forme di vita marine. La conservazione di questi resti offre agli scienziati e ai visitatori la possibilità di esaminare l’evoluzione della vita marina e le condizioni ambientali di un’epoca passata.

percorso di esplorazione guidato

L’escursione di domenica si svilupperà lungo un percorso di circa un chilometro situato su Via Genazzano, facilitando l’accesso ai visitatori di tutte le età. I partecipanti avranno la possibilità di essere accompagnati da esperti geologi che condivideranno interessanti informazioni e dettagli sui fossili e sull’importanza della scogliera nel contesto geologico e paleontologico.

Durante il percorso, ciascun partecipante avrà l’opportunità di osservare da vicino diverse tipologie di fossili, completando un’esperienza didattica e coinvolgente. Gli esperti saranno a disposizione per rispondere a domande e per fornire approfondimenti su come questi fossili ci raccontano la storia del nostro pianeta, rendendo l’escursione un momento di apprendimento e esplorazione.

dettagli dell’evento e modalità di partecipazione

informazioni sui biglietti

Per partecipare a questa esperienza unica, è necessario prenotare il proprio posto, visto l’interesse crescente verso eventi di tipo naturalistico. I biglietti hanno un costo di € 12 per gli adulti, mentre i bambini dai 7 ai 12 anni possono partecipare per soli € 6. È importante sottolineare che l’evento è gratuito per i residenti di Rocca di Cave, a condizione che venga presentato un documento d’identità valido. Inoltre, l’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni, garantendo così l’accessibilità a famiglie con bambini più piccoli.

Per la prenotazione, è possibile consultare il link ufficiale fornito nella comunicazione dell’evento. La registrazione è obbligatoria al fine di garantire un’organizzazione ottimale e la sicurezza di tutti i partecipanti.

informazioni logistiche

Il ritrovo per l’escursione è fissato presso il Geomuseo, situato in via della Torre a Rocca di Cave. I partecipanti sono invitati ad arrivare entro le ore 16.15, per un’accoglienza puntuale e la distribuzione delle informazioni necessarie prima di avventurarsi nel percorso.

Si segnala che ci saranno ulteriori repliche dell’escursione, programmate per il 13 ottobre 2024 alle ore 16.00, il 3 novembre 2024 alle ore 15.00, e il 24 novembre 2024 alle ore 11.00. Quest’iniziativa si propone di far conoscere meglio le meraviglie naturali e geologiche della nostra terra, facilitando l’interesse per la storia e il patrimonio naturale tra le nuove generazioni.