Fabrizio De André: 25° anniversario della sua scomparsa e l’evoluzione del progetto WAY POINT

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La Memoria di Fabrizio De André

Sony Music Italia e Fondazione Fabrizio De André Onlus si uniscono per celebrare il 25° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André con il progetto “WAY POINT. DA DOVE VENITE… DOVE ANDATE?“. Un’occasione per rivivere il genio dell’artista attraverso le sue parole, il suo pensiero e la sua visione, ancora attuali e significative oggi.

Un Viaggio Musicale nel 2024

Il progetto “WAY POINT. DA DOVE VENITE… DOVE ANDATE?” si estende per tutto il 2024, offrendo un’immersione completa nella discografia di Fabrizio De André. Durante l’anno verranno ripubblicati tutti i suoi album in studio in ordine cronologico, in versione LP nero 180 gr e CD. Gli album saranno arricchiti da speciali booklet contenenti i testi delle canzoni, annotazioni autografe di Fabrizio De André, pensieri, riflessioni e estratti di interviste che raccontano la genesi delle sue opere.

Le Ristampe dei Capolavori

Dopo il successo delle prime 10 riedizioni degli album di Fabrizio De André, che includono titoli come “Volume 1“, “La buona novella” e “Canzoni“, il 13 settembre sarà la volta di altre 4 opere iconiche di Faber: “Crêuza de mä“, “Le Nuvole“, “Anime Salve” e “I Singoli“, con brani indimenticabili come “Il pescatore” e “Nuvole barocche“. Il pre-order per queste ristampe è già disponibile online, per gli appassionati desiderosi di avere in collezione pezzi unici della storia della musica italiana.

