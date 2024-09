Fabrizio Santori critica il sindaco Gualtieri sui sottopassi degradati e la sicurezza a Roma

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

L’accaduto di violenza sessuale nel sottopasso di Porta Pia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica a Roma. Il consigliere comunale Fabrizio Santori, capogruppo della Lega a Roma Capitale, ha mosso forti accuse nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Santori ha sottolineato la grave mancanza di interventi concreti per la sicurezza dei sottopassi e ha espressamente richiesto azioni immediate per affrontare il problema del degrado che attanaglia diversi punti strategici della città.

L’incidente di Porta Pia e le reazioni politiche

L’episodio di violenza

Il violento episodio che ha avuto luogo nel sottopasso di Porta Pia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato alla luce la questione sicurezza nei luoghi pubblici di Roma. Questo specifico sottopasso è già noto per il suo degrado, e l’incidente ha spinto molti a chiedere risposte immediate dalle autorità. Santori ha espresso la sua solidarietà alla vittima, sottolineando l’inadeguatezza delle misure di protezione attualmente in atto. La dinamica della violenza ha scatenato indignazione e ha amplificato le preoccupazioni per la sicurezza di chi attraversa questi spazi, particolarmente donne e ragazze.

Le accuse di immobilismo

In una nota stampa, Santori ha messo in evidenza il rischio di rimanere intrappolati in un ciclo di parole inadeguate senza azioni significative. La sua affermazione che “le parole sono finite” riflette un malcontento crescente riguardo la situazione attuale. Il capogruppo ha richiamato l’attenzione sul fatto che, nonostante le continue discussioni in commissioni e giunte, non sono mai stati realizzati interventi efficaci per migliorare la sicurezza nei sottopassi, rischiando di alimentare un clima di insicurezza. La Lega ha promesso di rimanere vigile su questa situazione, sperando che accadimenti così gravi non possano ripetersi in futuro.

La situazione di degrado in città

Il degrado dei sottopassi

Oltre a Porta Pia, Santori ha segnalato il pessimo stato di altri sottopassi, inclusi quelli lungo la Cristoforo Colombo e a Villa Borghese. Le sue denunce attuano una forte critica all’amministrazione, evidenziando come da anni si denunci la mancanza di manutenzione e attenzione a queste importanti infrastrutture. I sottopassi, spesso trascurati, rappresentano non solo un problema di degrado fisico, ma anche un fattore di insicurezza.

Richieste di interventi immediati

Santori ha chiesto interventi urgenti e un piano di investimento significativo per ripristinare la sicurezza nei sottopassi, stazioni e metropolitane della capitale. L’idea di avviare corsi di difesa personale nelle scuole e nelle palestre è stata proposta come una soluzione pratica per affrontare il problema della violenza, dando alle donne gli strumenti necessari per proteggersi. Questa proposta è stata accolta con favore da diversi gruppi di attivisti, che vedono in essa un passo importante verso una città più sicura e inclusiva.

La mancanza di sicurezza nei luoghi pubblici

Il paradosso della sicurezza

Santori ha evidenziato un paradosso inquietante: mentre si investe nella comunicazione e in iniziative legate alla parità di genere, l’amministrazione comunale non è in grado di garantire nemmeno la sicurezza minima nei luoghi pubblici. La sua critica è rivolta, in particolare, alla mancanza di investimenti diretti per migliorare la sicurezza nelle aree più vulnerabili e a rischio.

Il futuro della sicurezza pubblica

La questione della sicurezza pubblica a Roma è divenuta sempre più urgente, con la crescente preoccupazione per la sicurezza delle donne. L’episodio di Porta Pia è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno messo in luce gravi lacune nelle misure di protezione. Santori, insieme ad altri esponenti della Lega, ha assicurato il suo impegno a portare avanti queste istanze, sperando che la pressione pubblica possa spingere l’amministrazione a prendere decisioni immediate e risolutive.