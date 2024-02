Fantasanremo: Risultati serata finale con Dargen, Angelina, Gazzelle e La Sad

Sanremo 2022: L’ultima serata del festival

La serata finale del Festival di Sanremo è stata ricca di emozioni e sorprese. Dargen D’Amico ha fatto parlare di sé, scendendo in platea con gli occhiali da sole, salutando il direttore d’orchestra e baciando addirittura Mara Venier per ben due volte. Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico presente. Non è stato l’unico a indossare gli occhiali, anche Gazzelle e Loredana Bertè hanno scelto di sfoggiare questo accessorio di tendenza.

Il look total black è stato il protagonista della serata, con molti artisti che hanno optato per questa scelta. Tra di loro, Negramaro, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Afa e Irama. Annalisa, Il Volo e Ghali hanno invece conquistato il “Bonus Ama” per aver pronunciato le parole “Grazie Ama”. Ma la vera sorpresa è stata la band La Sad, che si è fatta tatuare la scritta “Grazie Ama” per dimostrare la loro gratitudine al festival.

Durante la serata, sono state fatte dediche speciali a Emma, Gazzelle, Clara e The Kolors. Anche gli artisti presentati da Fiorello, come Alfa, Negramaro, Diodato e Mahmood, hanno guadagnato punti per le loro esibizioni. In particolare, Mahmood e Diodato hanno ottenuto punti extra per le loro performance con i ballerini. Altri artisti, come I Santi Francesi, La Sad e bnkr44, hanno ricevuto un bonus per le loro esibizioni coinvolgenti.

Non sono mancati però alcuni inconvenienti. Big Mama ha avuto difficoltà a scendere le scale, mentre Angelina Mango è inciampata nel suo vestito alla fine della sua esibizione. Nonostante questi imprevisti, gli artisti hanno continuato a dare il massimo sul palco.

Rose Villain è stata l’ultima artista a esibirsi e ha conquistato punti per la sua performance coinvolgente. Il pubblico è rimasto incantato dalla sua voce e dal suo carisma.

La serata finale del Festival di Sanremo è stata un mix di emozioni, con momenti di grande intensità e sorprese. Gli artisti hanno dato il massimo e hanno dimostrato il loro talento sul palco. Ora non resta che attendere l’annuncio del vincitore, che verrà proclamato nella serata di domani.

About The Author