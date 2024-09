Fashion&Jewels 2023: un evento imperdibile per gli appassionati di moda e design a Fieramilano

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Dal 14 al 17 settembre 2023, Fieramilano si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti del design, dei gioielli e della moda con l’evento Fashion&Jewels. Questa manifestazione mette in mostra oltre 650 brand provenienti da 37 paesi diversi, offrendo una panoramica eccezionale delle ultime tendenze del settore. Un’occasione imperdibile per esplorare culture e tradizioni diverse, nonché per scoprire le innovazioni più interessanti nel campo degli accessori e dei gioielli.

Un evento che celebra la diversità culturale

650 brand e più di 37 paesi rappresentati

Fashion&Jewels non è solo un’esposizione di gioielli e accessori moda, ma un vero e proprio incontro di culture e idee. Con oltre 650 marchi in mostra, l’evento offre ai visitatori l’opportunità di esplorare l’eclettismo del settore. La metà dei partecipanti proviene da paesi stranieri, riflettendo una varietà di stili, tecniche artistiche e influenze locali. Questa diversità contribuisce a creare un ambiente dinamico e stimolante, dove è possibile scoprire pezzi unici e innovativi.

I visitatori avranno la possibilità di navigare tra tre sezioni principali: Fashion Accessories & Apparel, Jewellery e F&J Delivery. Queste aree non solo espongono prodotti, ma raccontano anche storie legate a ciascun brand, dalle origini artigianali alle tendenze moderne, sottolineando l’importanza dell’autenticità e della creatività nel mondo della moda.

L’innovazione attraverso la creatività dei giovani talenti

In collaborazione con Poli.Design, Fashion&Jewels propone due spazi dedicati a visioni futuristiche realizzate da giovani fashion designer. Il primo, Visionires, si presenta come un’opera interattiva per celebrare la collaborazione tra giovani talenti e rinomati direttori creativi. Attraverso installazioni artistiche e progetti innovativi, i partecipanti possono immergersi in un viaggio che esplora il gioiello da nuove prospettive, giocando con materiali e forme inaspettate.

Il secondo spazio, Design Directions, è una vera e propria guida multimediale al futuro del settore. Qui si indagano due macro-tendenze: BeautyPure e AdoraBold, che definiscono i nuovi orizzonti del design per i gioielli e gli accessori moda. Questi spunti rappresentano un invito a riflettere sulle evoluzioni a lungo termine delle scelte stilistiche, influenzate da un crescente interesse per l’estetica e l’originalità.

Un’attenzione crescente alla sostenibilità

Exploring Sustainable Fashion: un messaggio di responsabilità

Uno dei temi cardine di Fashion&Jewels è la sostenibilità, che continua a guadagnare attenzione e importanza nel settore. Lo spazio Exploring Sustainable Fashion, curato da Guya Manzoni e Marina Savarese, fondatrici di Sfashion-net, si propone di promuovere una moda consapevole e rispettosa dell’ambiente. Quest’area offre un’opportunità di riflessione su come il settore della moda possa evolversi nella direzione di pratiche più etiche e responsabili.

All’interno di questo spazio, i visitatori possono scoprire brand che abbracciano una filosofia di moda slow, evidenziando l’importanza di materiali sostenibili e di processi produttivi etici. La presenza di designer impegnati nella creazione di collezioni eco-friendly è l’ulteriore conferma di come la sostenibilità non sia solo una tendenza passeggera, ma un elemento fondamentale per il futuro dell’industria.

Celebrazione dell’artigianato italiano

Un altro focus importante di Fashion&Jewels è il riconoscimento dell’artigianato italiano con l’iniziativa WeLoveModainItaly, promossa da Cna Federmoda. Questa sezione è dedicata a chiunque voglia comprendere come innovazione e tradizione possano convivere nel mondo della moda. Attraverso esposizioni e dialoghi, l’evento mette in luce l’importanza della maestria artigianale tipica del patrimonio culturale italiano, diretto verso un futuro in continua evoluzione.

Questo impegno nella valorizzazione dell’artigianato locale rappresenta un modo per mantenere vive le tecniche tradizionali, combinandole con approcci moderni. I visitatori avranno così l’opportunità di scoprire creatività e passione dietro ogni pezzo, respirando l’essenza della moda made in Italy.

Fashion&Jewels 2023 si preannuncia, quindi, come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di moda e design, grazie a un’offerta culturale, creativa e sostenibile che celebra il futuro della moda, mantenendo sempre un legame forte con le tradizioni.