Fatto di cronaca a Pisa: Arrestato egiziano per violazione e sequestro

Nella città di Pisa, la Squadra Mobile della Questura insieme alla Polizia Ferroviaria hanno effettuato un fermo di indiziato di reato nei confronti di un individuo egiziano di 45 anni, con precedenti penali e in situazione irregolare in Italia, per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona.

LA VICENDA CRIMINALE

La vicenda ha avuto inizio quando una donna si è presentata presso gli uffici della Polizia Ferroviaria, raccontando di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di uno sconosciuto straniero con il quale aveva avuto un incontro in stazione la notte precedente.

LA DINAMICA DELL’AGGRESSIONE

L’aggressore, dapprima cordiale, ha improvvisamente attaccato la donna sul collo, minacciandola con una pietra e costringendola a seguirlo in una zona isolata vicino alla stazione, dove ha perpetrato l’orribile violenza per diverse ore. La vittima è riuscita a fuggire solo quando l’uomo si è addormentato.

L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

La Polizia Ferroviaria ha immediatamente avviato le ricerche dell’aggressore, richiedendo l’assistenza degli investigatori della Squadra Mobile. Dopo poche ore, grazie alla collaborazione tra le due forze dell’ordine, l’uomo è stato individuato nei pressi della Stazione.

IL FERMO E GLI ANTECEDENTI CRIMINALI

Considerati i gravi indizi a suo carico e il suo passato criminale , l’egiziano* è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al fine di essere rinchiuso nel carcere Don Bosco.*