Fedez e Garance Authiè: la verità sul videoclip di “Sexy Shop”

Le voci secondo cui Garance Authiè fosse a Milano per girare il videoclip di “Sexy Shop” di Fedez sono state smentite dal video della canzone in cui la modella non compare. Le speculazioni su un presunto legame lavorativo tra Fedez e la modella sono state chiarite con l’uscita del videoclip con Emis Killa.

Nel videoclip di “Sexy Shop” sono presenti diverse modelle, ma Garance Authiè non è tra loro. Questo ha smentito le ipotesi che la presenza della modella a Milano fosse strettamente legata al video della canzone. L’incontro tra Authiè e Fedez non sembra essere stato dettato da motivi professionali legati alla realizzazione del video.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha dichiarato di voler andare avanti con la sua vita. In una diretta Twitch, il rapper ha difeso la scelta di frequentare una ragazza più giovane, suggerendo un possibile legame con Garance Authiè. Le dichiarazioni di Fedez sembrano rispondere alle critiche sulla differenza di età nella coppia, con una frecciatina alla ex cognata Valentina Ferragni.

2. Milano: Milano è una città italiana famosa per essere il cuore della moda e del design nel paese. È sede di numerose case di moda di fama internazionale e ospita eventi di rilevanza mondiale come la Settimana della Moda. La presenza di personaggi famosi come Fedez e modelle come Garance Authiè potrebbe indicare la realizzazione di progetti legati al mondo dello spettacolo.

3. Fedez: Fedez è un famoso rapper e personalità mediatica italiana. È noto per la sua musica ma anche per il suo coinvolgimento in tematiche sociali e politiche. Nel testo, si fa riferimento alla sua separazione da Chiara Ferragni e alle voci su un possibile interesse per Garance Authiè.

4. Emis Killa: Emis Killa è un rapper e cantante italiano. Viene menzionato nel contesto del videoclip di “Sexy Shop”, probabilmente per la sua partecipazione o coinvolgimento nel progetto.

5. Chiara Ferragni: Chiara Ferragni è una famosa fashion blogger e imprenditrice italiana. Ha avuto una relazione con Fedez che ha fatto parlare molto i media. La separazione tra i due è stata oggetto di discussione e gossip.

6. Valentina Ferragni: Valentina Ferragni è la sorella di Chiara Ferragni ed è anch’essa una figura di spicco nel mondo della moda e dell’influencer marketing. Viene menzionata nel testo in relazione alle critiche sulla differenza di età tra Fedez e Garance Authiè.

In questo testo, si evidenzia un mix di gossip, intrighi e speculazioni intorno alle relazioni e alle attività professionali dei personaggi coinvolti nel mondo della musica e della moda italiana.