Fedez e Martina Trivelli: la nuova fiamma del rapper tra like sospetti

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Fedez e Garance Authiè: una coppia in crisi

Fedez e Garance Authiè sembrano non essere più una coppia stabile, con impegni che li tengono separati tra la casa e il tour per lui, e viaggi estivi e shooting per lei. Dopo l’ultimo weekend in Puglia, sembra che la coppia abbia avuto difficoltà a incontrarsi e a far combaciare i rispettivi programmi.

Il gossip si infiamma quando si diffonde la notizia che Fedez avrebbe mostrato interesse per un’altra ragazza, la giovane Martina Trivelli, ex frequentazione di Stefano De Martino. La segnalazione arriva da Deianira Marzano, che attraverso le sue Instagram stories mostra i like del rapper sulle foto di Martina, alimentando i rumors su una possibile nuova fiamma.

Martina Trivelli: la vita e la carriera della ragazza che ha attirato l’attenzione di Fedez

Martina Trivelli, originaria di Pescara e residente a Milano, è una giovane di 26 anni nata il 15 gennaio 1997. Attualmente lavora nel settore commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga ed è molto popolare su Instagram. Nonostante non sia una personalità del mondo dello spettacolo, il suo profilo personale IG, con il nome di smart15, conta oltre 11 mila follower con cui condivide momenti della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo.

L’interesse di Fedez per Martina è enfatizzato dai like che il rapper ha messo alle foto della ragazza, alimentando le voci su una possibile relazione tra i due. Resta da vedere se questo flirt nascente porterà a qualcosa di più serio, ma i like sospetti non passano inosservati agli occhi dei fan e dei media.

