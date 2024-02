Fedez in tribunale: dichiara di essere nullatenente ma tutte le sue proprietà sono intestate alle sue società

Fedez risponde alle accuse del Codacons: “Non ho beni intestati a me”

Il rapper Fedez ha risposto alle accuse mosse dal Codacons riguardo alla sua situazione patrimoniale. Durante un processo per diffamazione tenutosi a Milano nel 2020, il giudice gli ha chiesto quali beni mobili e immobili fossero intestati a lui. Fedez ha risposto onestamente, affermando di non avere nulla intestato a suo nome e che tutto è di proprietà delle società della sua famiglia, come avviene per molti imprenditori del paese. Secondo il rapper, gli articoli che hanno riportato questa sua dichiarazione hanno fornito un’interpretazione distorta ai lettori, presentando la sua affermazione in modo fuorviante.

Il Codacons chiede una verifica fiscale

Il Codacons, in risposta alle dichiarazioni di Fedez, ha richiesto alla Guardia di Finanza una verifica fiscale sul patrimonio del rapper. Tuttavia, Fedez ha dichiarato che le sue società sono disponibili per qualsiasi controllo da parte delle autorità competenti e che non ha nulla da temere o nascondere. Ha sottolineato che la sua situazione patrimoniale è in linea con quella di molti altri imprenditori e imprenditrici del paese, che spesso intestano i loro beni alle società di famiglia.

Fedez difende la sua posizione

Fedez ha espresso la sua frustrazione per come le sue parole sono state riportate dai media. Ha affermato che la sua risposta al giudice è stata presentata in modo del tutto decontestualizzato, creando un’idea sbagliata nei lettori. Ha sottolineato che non ha mai mentito davanti a un giudice e che avrebbe commesso un reato se avesse detto il contrario. Fedez ha chiarito che non ha beni intestati a suo nome, ma che tutto è di proprietà delle società della sua famiglia. Ha concluso dicendo che è disposto a collaborare con le autorità competenti per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni.

