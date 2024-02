Fedez: la verità sul suo status di nullatenente e il suo comportamento davanti al giudice

Fedez risponde alle accuse del Codacons: “Non ho beni intestati a mio nome”

Il rapper Fedez ha risposto alle accuse mosse dal Codacons riguardo alla sua situazione patrimoniale. Durante un processo per diffamazione tenutosi a Milano nel 2020, l’artista è stato interrogato dal giudice sulla proprietà di beni mobili e immobili a suo nome. Fedez ha dichiarato di non avere nulla intestato a suo nome, sottolineando che tutto è di proprietà delle società della sua famiglia, come avviene per molti imprenditori italiani.

Secondo quanto riportato da Repubblica online, il Codacons ha citato un esposto in cui si afferma che Fedez sarebbe un “nullatenente” in quanto non avrebbe beni intestati a suo nome. Tuttavia, il rapper ha smentito queste affermazioni, affermando di aver risposto al giudice con la verità e di non aver commesso alcun reato. Inoltre, ha sottolineato che molti imprenditori e imprenditrici del paese intestano i loro beni alle società di famiglia.

Fedez difende la sua posizione e la sua famiglia

Fedez ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle accuse mosse nei confronti della sua famiglia. Ha sottolineato che non ha nulla da nascondere e che tutto è stato fatto in modo legale. Inoltre, ha ribadito il fatto che molti imprenditori italiani seguono la stessa pratica di intestare i beni alle società di famiglia.

In un’intervista a Repubblica online, il rapper ha dichiarato: “Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato“.

Le società di famiglia e la pratica comune degli imprenditori italiani

Fedez ha sottolineato che la pratica di intestare i beni alle società di famiglia è comune tra gli imprenditori italiani. Questo permette di separare il patrimonio personale da quello aziendale, garantendo una maggiore protezione e gestione dei beni. Nonostante le accuse mosse dal Codacons, il rapper ha difeso la sua famiglia e ha ribadito che tutto è stato fatto in modo legale e trasparente.

In conclusione, Fedez ha risposto alle accuse del Codacons riguardo alla sua situazione patrimoniale. Ha sottolineato di non avere beni intestati a suo nome e di seguire una pratica comune tra gli imprenditori italiani, che consiste nell’intestare i beni alle società di famiglia. Il rapper ha difeso la sua posizione e ha dichiarato di aver risposto al giudice con la verità, evitando di commettere un reato.

