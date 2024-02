Fedez pubblica il video ‘nullatenente’ e il Codacons risponde

Fedez risponde alle accuse del Codacons con un video

Il rapper Fedez ha deciso di rispondere alle accuse mosse dal Codacons attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. In questo video, Fedez fa il punto della situazione e si pone una domanda: “Perché il Codacons deve sempre tirare merda su di me e sulle persone che lavorano con me?”.

Le accuse del Codacons

Il Codacons, l’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori, ha recentemente accusato Fedez di essere un “nullatenente”. Secondo l’associazione, il rapper non avrebbe pagato le tasse per diversi anni e avrebbe accumulato un debito nei confronti dello Stato italiano. Inoltre, il Codacons ha sottolineato come Fedez abbia ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di alcuni progetti culturali, senza però averli portati a termine.

La risposta di Fedez

Fedez ha deciso di rispondere alle accuse del Codacons tramite un video pubblicato sui suoi canali social. Nel video, il rapper si difende dalle accuse, affermando di aver sempre pagato le tasse e di essere in regola con le leggi fiscali. Inoltre, Fedez sottolinea come i finanziamenti pubblici ottenuti per i suoi progetti siano stati utilizzati correttamente e che le accuse del Codacons siano infondate.

“Non capisco perché il Codacons debba sempre tirare merda su di me e sulle persone che lavorano con me”, afferma Fedez nel video. Il rapper si mostra visibilmente indignato per le accuse ricevute e chiede che venga fatta chiarezza sulla situazione. Fedez sottolinea anche di essere pronto a fornire tutte le documentazioni necessarie per dimostrare la sua correttezza.

Conclusioni

