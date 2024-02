Fedez risponde al Codacons: “Butta sempre mer.. su di me”

Fedez replica alle accuse di illeciti finanziari

Il rapper italiano Fedez, noto anche come Federico Lucia, ha risposto alle accuse mosse dall’associazione di consumatori Codacons riguardo al suo patrimonio societario. In un video pubblicato su Instagram, l’artista ha dichiarato di essere stato controllato dalla Guardia di Finanza senza che siano state rilevate irregolarità. Ha inoltre sottolineato di non avere nulla in sospeso e si è chiesto quale sia la notizia e l’illecito che il Codacons voglia far emergere.

Fedez ha replicato alle affermazioni del Codacons riguardo alla sua presunta nullatenenza. Ha smentito di aver dichiarato di essere nullatenente e ha accusato l’associazione di prendere un pezzo di una sua dichiarazione, decontestualizzarlo e farlo passare per qualcosa di diverso. Ha anche menzionato i procedimenti per diffamazione intentati dal Codacons nei suoi confronti, tutti archiviati, e ha rivelato che in uno di questi procedimenti gli è stata fatta una domanda riguardo alla sua proprietà di beni immobili, alla quale ha risposto che tutto è intestato alla sua società. Ha precisato che essere nullatenente in questo contesto non significa essere nullatenente in generale.

L’esposto del Codacons

Il Codacons ha inviato un esposto alla Guardia di Finanza di Milano, Roma ed Emilia Romagna, chiedendo che vengano effettuati controlli fiscali sulle società del marito di Chiara Ferragni. Nel documento, il Codacons si dichiara portavoce degli interessi della collettività e chiede che venga indagato su Fedez per evitare possibili frodi fiscali attraverso le sue società, alle quali è intestato l’intero patrimonio.

Nell’esposto, viene evidenziato come beni utilizzati per scopi personali, come l’abitazione della famiglia Fedez-Ferragni nel complesso Citylife e la Lamborghini utilizzata da Fedez, risultino intestati a società. Si fa notare che non sono chiari gli eventuali accordi contrattuali che permetterebbero a persone fisiche, che non ricoprono cariche societarie, di usufruire in modo esclusivo di tali beni.

Il Codacons ha inoltre citato la risposta di Fedez all’autorità giudiziaria, in cui ha dichiarato di avere tutto intestato alle sue società. L’associazione ha interpretato questa affermazione come un segnale di una personalità incline a sfruttare a proprio vantaggio i meccanismi che nascondono le ricchezze personali, situazione in cui potrebbero annidarsi casi di elusione fiscale o evasione.

In conclusione, Fedez ha risposto alle accuse del Codacons riguardo al suo patrimonio societario, smentendo di essere nullatenente e affermando di non avere nulla in sospeso. Il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza chiedendo controlli fiscali sulle società del rapper, sostenendo che potrebbero essere presenti irregolarità fiscali legate all’utilizzo di beni personali intestati a società.

