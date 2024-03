Ferragnez: le ultime novità su Chiara Ferragni e Fedez

Le polemiche dopo l’intervista TV di Chiara Ferragni e Fedez

Dopo l’intervista televisiva di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia continua a far parlare di sé. Le polemiche e l’attenzione mediatica si sono concentrate sull’influencer e sul rapper, che sembrano non placarsi e continuano a tenere banco tra i riflettori.

Kate Middleton: tra speranze e delusioni

Kate Middleton tiene i suoi fan con il fiato sospeso con la sua prima foto post-intervento, che inizialmente faceva ben sperare. Tuttavia, sembra che la duchessa di Cambridge non farà la sua ricomparsa in un evento pubblico prima del mese di giugno. Nel frattempo, altre personalità del mondo dello spettacolo come Diletta Leotta annunciano la data delle nozze, mentre Alessandra Mastronardi si trova in una fase difficile del suo matrimonio. Ludovica Valli è in dolce attesa del suo secondo figlio, mentre Federica Pellegrini condivide la sua visione sulle complessità della maternità.

