Ferragosto 2023: Italia sotto la morsa del caldo rovente, 22 città con bollino rosso

14 Agosto 2024

L’estate in Italia si fa sentire intensamente nel giorno di Ferragosto, con temperature che sfiorano picchi allarmanti in numerose città. Il 14 e 15 agosto, saranno ben 22 le città italiane sottoposte a un allerta rosso, indicativa di una forte ondata di calore che potrebbe avere ripercussioni sulla salute pubblica, non solo per le persone più vulnerabili ma anche per chi gode di buone condizioni fisiche. L’andamento delle temperature e la previsione meteorologica gettano luce su un Ferragosto rovente e un possibile cambio in vista per il fine settimana.

Temperature da record in tutto il paese

La situazione attuale

Il 14 agosto, l’Italia vive una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme. Le temperature al sud del paese raggiungono picchi di 39°C, mentre l’Emilia Romagna segna valori altrettanto elevati con 38°C a Ferrara e Forlì. La città di Firenze, famosa per il suo caldo estivo, si ferma a “sole” 37°C, rendendo la situazione comunque poco sopportabile per la popolazione locale e i turisti in visita. L’allerta rossa, identificata come livello 3, si estende su gran parte del paese, con le autorità sanitarie che allertano la popolazione a prestare attenzione ai possibili effetti negativi delle elevate temperature.

Le eccezioni sul territorio

Nell’ambito dell’allerta, ci sono alcune città che non rientrano nella classificazione rossa ma che comunque non possono dirsi scampate. Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria, infatti, si trovano sotto un allerta gialla , suggerendo un rischio comunque presente, sebbene meno grave. Le temperature in queste località rimangono elevate, ma non raggiungono gli stessi livelli critici di altre aree colpite.

Sguardo al weekend: possibili cambiamenti in vista

Un mini-break dal caldo

Con l’approccio del fine settimana post-Ferragosto, si prevede l’arrivo di una massa d’aria più fresca proveniente dalla Francia. Questo farà sì che l’aria calda e afosa, caratteristica di Caronte, venga sostituita, almeno temporaneamente, da condizioni più favorevoli. I meteorologi confermano che le temperature massime potranno attestarsi intorno ai 34°C, ben lontane dai livelli estremi di questi giorni.

Previsioni per la stabilità meteorologica

Tuttavia, il sollievo sarà di breve durata. Sebbene si possano prevedere giovanili temporali isolati e una certa instabilità atmosferica tra domenica e lunedì, Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avverte che il calo delle temperature sarà limitato a un intervallo di 2-3°C. Questo significa che, nonostante la diminuzione del calore afoso, le massime non scenderanno in modo significativo, lasciando il pubblico in una situazione del tutto destinata a continuare il lungo dominio del caldo africano.

Un’estate che non si placa

Un inverno lontano

Nonostante le speranze per un cambiamento significativo, i modelli meteorologici attuali non mostrano indicazioni di un’inversione drastica nel clima estivo italiano. Mentre Caronte può ricevere qualche colpo durante il fine settimana, è chiaro che la vera battaglia contro il caldo afoso deve ancora essere combattuta. Con la prossima settimana che si presenta ancora calda, la popolazione deve prepararsi a tollerare ulteriori giorni di condizioni estreme, rendendo Ferragosto 2023 un indicativo esempio della crescente ondata di caldo nel bel paese.