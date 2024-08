Festeggiamenti per la quarantaduesima edizione della Festa del Vino a Castelvenere, il comune più vitato d’Italia

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Festa del Vino di Castelvenere, un evento annuale che celebra l’eccellenza vitivinicola del comune sannita, si appresta a inaugurare la sua quarantaduesima edizione. La manifestazione, che si chiama l’attenzione su prodotti vinicoli locali, si svolgerà all’interno delle storiche cantine tufacee del pittoresco borgo medievale. La Festa del Vino rappresenta un’importante occasione di promozione per i vini di Castelvenere, attirando visitatori da tutta la regione e oltre.

Il programma inaugurale dell’evento

Brindisi e cerimonie ufficiali

L’apertura ufficiale della Festa del Vino è prevista per domani, con un brindisi di inaugurazione che si terrà presso la Torre Venere alle ore 18. L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali locali, tra cui il Sindaco Alessandro Di Santo, il Presidente della Pro Loco Domenico Iannucci, e rappresentanti della Provincia e della Regione. Questo brindisi, che celebrerà la falanghina, vino simbolo della tradizione vinicola del territorio, segna l’inizio di una serie di eventi che si svolgeranno durante la manifestazione.

Successivamente, sarà inaugurata la “Casa del Contadino”, un’iniziativa fortemente voluta dalla Pro Loco, che avrà luogo nel centro storico di Castelvenere. La Casa del Contadino sarà un punto di riferimento per i visitatori, offrendo informazioni e materiali inerenti alla cultura agricola e vitivinicola locale.

Focus su novità e appuntamenti

Tra le innovazioni introdotte quest’anno, si segnala l’APerinTorre, che si terrà tutti i giorni dalle ore 19 presso la Torre Venere e in piazza Mercato. Un’opportunità per gli appassionati di vini di scoprire i prodotti locali accompagnati da piatti tipici, grazie alla collaborazione con il gruppo “Amici del Forum”. Questa iniziativa non solo arricchisce l’esperienza gastronomica dei visitatori, ma promuove anche i produttori locali.

Oltre al brindisi inaugurale, il programma del primo giorno prevede un incontro informativo su “Gestione del suolo”, organizzato dall’Associazione Viticoltori di Castelvenere. Questo incontro si svolgerà presso il Chiosco comunale all’aperto alle ore 19, e ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle pratiche agricole sostenibili, fondamentali per la qualità dei vini.

Concerti e intrattenimento

Musica dal vivo per tutti i gusti

Nel cuore della manifestazione, un appuntamento particolarmente atteso sarà il concerto della “Bandabardò & Cisco”, che si terrà in piazza San Barbato con ingresso libero a partire dalle ore 22. La Bandabardò, nota per il suo mix di folk e musica popolare, promette di coinvolgere i visitatori in una serata di festa, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La Notte di Venere e altre attrazioni

Intorno alla mezzanotte, la Torre Venere ospiterà “La Notte di Venere”, una discoteca live che accompagnerà le serate di festa. Questa iniziativa si ripeterà per tutte e cinque le serate della Festa del Vino e rappresenta un ulteriore elemento di attrattiva per il pubblico. Inoltre, ogni sera saranno presenti stand gastronomici con prodotti a chilometro zero, una mostra mercato che esporrà le creazioni artigianali locali e, ovviamente, la degustazione dei vini di Castelvenere, permettendo a tutti di apprezzare le specialità vinicole del territorio.

Con organizzazione e impegno da parte della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale, la Festa del Vino di Castelvenere si preannuncia come un evento ricco di appuntamenti e opportunità di scoperta del patrimonio vitivinicolo e culturale locale.