Festeggiando insieme: Chiara Ferragni, Fedez e la famiglia riunita per il compleanno di Leone

Celebrare insieme il sesto compleanno di Leone

Chiara Ferragni e Fedez, nonostante le voci sulla loro relazione, si sono uniti per festeggiare il sesto compleanno del loro adorato primogenito, Leone. In un gesto che ha scaldato i cuori dei loro fan, la coppia ha condiviso momenti intimi del party a tema Sonic organizzato per il festeggiato. Le immagini incantevoli pubblicate su Instagram mostrano una famiglia unita e affettuosa, mettendo in secondo piano le speculazioni sulla presunta crisi coniugale.

Un party da favola per Leone: il tema Sonic e la gioia in famiglia

La festa di compleanno di Leone è stata un evento da favola, con un’ambientazione a tema Sonic che ha entusiasmato il piccolo e i suoi ospiti. Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi followers dettagli della tavola imbandita con leccornie e bibite analcoliche, mentre Fedez ha condiviso emozionanti momenti con i suoi figli, catturando l’allegria del momento in fotografie intrise di amore e complicità familiare.

Le dolci parole di Chiara Ferragni per Leone e il gesto affettuoso di Franco Lucia

Prima di immergersi nella festa, Chiara Ferragni ha dedicato un commovente post al suo amato primogenito, celebrando i sei anni di dolcezza e amore che Leone ha portato nella sua vita. Le parole cariche di emozione della fashion blogger hanno toccato i cuori delle persone, evidenziando il legame indissolubile tra madre e figlio. Tra i commenti al post, spicca quello affettuoso di Franco Lucia, il nonno paterno, che ha espresso i suoi sentimenti con una serie di emoticon a cuore, simbolo di affetto e vicinanza familiare.