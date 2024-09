Festival delle Culture a Roma: dieci giorni di eventi gratuiti per celebrare la diversità

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Festival delle Culture, organizzato e finanziato dal Municipio Roma II, è tornato con la sua terza edizione, partendo dal 9 settembre e proseguendo fino al 18 settembre. La manifestazione si propone di promuovere l’interculturalità e l’educazione alla mondialità attraverso una ricca offerta di eventi, che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza alla letteratura. Situata nel cuore di ROME, questa iniziativa si candida a diventare un importante punto di riferimento per la comunità, grazie alla sua accessibilità e alla varietà delle attività proposte.

Eventi e attività del festival: un ricco programma

L’importanza della diversità culturale

Il Festival delle Culture è un palcoscenico di celebrazione e condivisione, incentrato sull’importanza della diversità culturale. Organizzato in collaborazione con varie organizzazioni umanitarie, come ENERGIA PER I DIRITTI UMANI, AMKA e OXFAM, il festival si impegna a creare atmosfere di dialogo e di contaminazione culturale. Tra le numerose attività ci saranno concerti, dibattiti, mostre e laboratori artistici, il tutto con ingresso libero e gratuito.

Il cuore pulsante del festival è rappresentato dalla consapevolezza che le culture diverse possono arricchire la società, portando nuove visioni e idee. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare tematiche legate ai diritti umani, all’uguaglianza e all’inclusione.

Location e collaborazioni

Il festival si svolge nel suggestivo “PARCO DELLE STELLE” a Largo Settimio Passamonti, un luogo simbolo della rinascita del quartiere di SAN LORENZO. Questa location accogliente offre un’atmosfera perfetta per eventi di questo tipo. Inoltre, la collaborazione con l’associazione GSL – GIOVANI DI SAN LORENZO, che gestisce gli spazi e i servizi, sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità locale nel festival. Le attività del 16 e 17 settembre si terranno presso il WELCOME CENTER di Piazzale Tiburtino, offrendo l’opportunità di un’esperienza diversificata all’interno di un altro spazio di incontro.

Il programma dettagliato del festival

Date e eventi principali

Proseguendo nel programma del festival, il 9 settembre si è aperto con un laboratorio di arte partecipata, seguito da esibizioni musicali tra cui quella della band PANTA. Il 10 settembre ha visto un’altra serata di stand-up comedy e la performance del Trio Acustico Adoro U Brasil, per un’immersione nella musica latina.

Il 11 settembre, il gruppo CivicoZero ha presentato il “concerto Zero in note”, un mix di musica d’insieme e rap, dimostrando così come le abilità artistiche si possano fondere in una celebrazione di creatività e inclusione. Altri eventi di spicco includono il concerto di Big Dave il 13 settembre e l’atteso evento “MANDELA UOMO DI PACE” il 14 settembre, che offre una riflessione musicale sull’eredità di Nelson Mandela.

Laboratori e le tematiche di dialogo

Il 16 e 17 settembre, presso il WELCOME CENTER, si svolgeranno mostre e concerti come “Migrare fra speranza e realtà” e esibizioni della Cip Orchestra, evidenziando le sfide e le esperienze degli immigrati, portando alla luce storie di solidarietà e di lotta. Durante l’ultima giornata, il 18 settembre, si terranno laboratori di danza e presentazioni dedicate a progetti di pace e nonviolenza, dimostrando così l’impatto culturale e sociale del festival stesso.

Un festival che unisce e ispira

Il Festival delle Culture non è solo un insieme di eventi, ma rappresenta un forte messaggio di unione e di intrattenimento attraverso l’arte. La manifestazione accoglie partecipanti di ogni età e origine, incoraggiando scambi culturali e creando un forte senso di comunità. La molteplicità delle attività offre un’opportunità unica per esplorare culture diverse, rendendo Roma un palcoscenico vibrante di creatività e inclusione. Con l’augurio che queste giornate di festa possano rappresentare un momento di condivisione e scoperta, il Festival continua a brillare come una celebrazione della ricchezza della diversità.