Film in streaming da non perdere questo mese

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Seguiamo la routine di un autista di autobus poeta in “Paterson” di Jim Jarmusch, un capolavoro che mescola poesia e vita quotidiana.

2. Halina Reijn: Attrice, regista e scrittrice olandese. “Bodies Bodies Bodies” è un teen thriller horror prodotto da A24 che porta una nuova interpretazione al classico whodunnit, aggiungendo un tocco contemporaneo e suggestivo alla trama.

3. Mark Molloy: Attore e regista statunitense. “Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F” è il quarto capitolo della saga comica di Axel Foley, interpretato da Eddie Murphy. Il film porta avanti il mix di humour e azione tipico degli anni Ottanta che ha reso celebre la serie.

4. Celine Song: Sceneggiatrice e regista coreana. “Past Lives” è un film che racconta una storia d’amore a distanza che si intreccia nel tempo, con un cast coinvolgente e una regia che ha ricevuto candidature all’Oscar, offrendo un’esperienza emotiva e coinvolgente.

5. Renato De Maria: Regista italiano con una lunga carriera nel cinema e nella televisione. “Svaniti nella notte” è un thriller drammatico italiano che segue una coppia alla ricerca dei propri figli rapiti, creando tensione e dramma attraverso una narrazione avvincente.

6. Benjamin Brewer: Regista e sceneggiatore americano. “Arcadian” è un fantahorror postapocalittico che promette di tenere alta la tensione, consigliato agli amanti del genere e del romanzo “La strada” di Cormac McCarthy, offrendo un’esperienza oscura e intensa.

7. Ilker Çatak: Regista turco. “La sala professori” è un film che affronta temi attuali come il razzismo e l’ingiustizia in un istituto scolastico, offrendo una narrazione coinvolgente e riflessiva che ha ricevuto nomination agli Oscar per la sua capacità di affrontare questioni sociali importanti.

8. Guy Ritchie: Regista, sceneggiatore e produttore britannico. “Il ministero della guerra sporca” è un’action comedy ispirata a una vera storia della Seconda guerra mondiale, diretta con lo stile unico e l’umorismo tipici di Ritchie, offrendo un mix di azione e comicità in un contesto storico.