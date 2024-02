Flash mob a Domodossola contro le guerre in Ucraina e Medio Oriente

Flash Mob a Domodossola per la Pace

A Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è svolto un flash mob con l’obiettivo di sensibilizzare sulle attuali ostilità nei due teatri di guerra. I partecipanti hanno esposto bandiere della pace insieme a quelle di Israele, Palestina e Ucraina, affiancate da quattordici cartelloni con il messaggio chiaro: ‘Cessate il fuoco‘. La manifestazione ha attraversato diverse zone della città, passando per piazza Mercato, piazza Repubblica dell’Ossola, la stazione ferroviaria e l’istituto Rosmini. Il corteo si è ripetuto due volte, una al mattino e una nel pomeriggio, coinvolgendo attivamente i partecipanti.

Un Appello per la Pace

L’iniziativa del flash mob a Domodossola è stata promossa da organizzazioni come Europe for peace, la Coalizione Assisi pace giustizia e la Rete italiana pace e disarmo. L’obiettivo principale era quello di lanciare un forte messaggio di pace e solidarietà, evidenziando l’importanza di porre fine alle violenze e alle ostilità in corso nei territori coinvolti. L’unione di bandiere diverse e il chiaro appello al cessate il fuoco hanno rappresentato un gesto simbolico di speranza e impegno per un futuro migliore.



L’iniziativa del flash mob a Domodossola ha dimostrato come la società civile possa unirsi e manifestare pacificamente per promuovere valori di pace e solidarietà. Attraverso gesti simbolici e messaggi chiari, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di porre fine alle ostilità e lavorare attivamente per costruire un mondo più pacifico e inclusivo. L’appello al cessate il fuoco rimane un monito importante per tutte le parti coinvolte nei conflitti, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni diplomatiche e nonviolente per risolvere le controversie internazionali.

