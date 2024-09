Fontana di Trevi: il sindaco Gualtieri propone l’accesso a numero chiuso e su prenotazione

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Redazione

La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici di Roma, è al centro di un dibattito sulla gestione dei flussi turistici. Si sta esplorando la possibilità di introdurre un sistema di accesso a numero chiuso e di prenotazione, una misura proposta dal sindaco Gualtieri per garantire la migliore fruizione del monumento e contenere il degrado. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo importante nella gestione dell’afflusso turistico nella città eterna, evidenziando la necessità di un equilibrio tra ammirazione e tutela del patrimonio culturale.

un’idea già in discussione

Le origini dell’ipotesi

L’idea di limitare l’accesso alla Fontana di Trevi non è nuova; è stata anticipata nell’estate del 2023 dall’assessore al Turismo Alessandro Onorato. La proposta di Onorato prevedeva un sistema di prenotazione che potesse gestire il numero di visitatori in modo più efficace. Un accesso contingentato avrebbe reso possibile una visita più dignitosa e ordinata, riducendo il rischio di maltrattamenti verso un monumento così prezioso per la cultura italiana.

Rilancio dell’idea

Recentemente, Onorato ha ulteriormente sottolineato questa necessità attraverso le pagine del Corriere della Sera. Il suo piano prevede un sistema di prenotazione gratuito per i residenti romani e a costo simbolico di un euro per i turisti. Questa misura non solo mira a tutelare la Fontana di Trevi, ma anche a valorizzare l’esperienza di visita per chi desidera immergersi nella bellezza di questo monumento.

la situazione attuale a fontana di trevi

Un turismo in crescita

Negli ultimi anni, la Fontana di Trevi ha visto un aumento esponenziale del numero di visitatori. Ogni giorno, migliaia di turisti si riversano davanti al monumento per ammirarne la bellezza e l’imponenza. Tuttavia, tale afflusso ha portato a situazioni difficili da gestire. Le problematiche legate al sovraffollamento hanno reso la fruizione del luogo spesso scomoda e poco rispettosa nei confronti di un’opera d’arte che merita di essere apprezzata in modo sereno.

Degrado e difficoltà di gestione

Il sindaco Gualtieri ha evidenziato che l’accumulo di visitatori non solo compromette l’esperienza individuale, ma si traduce anche in segnali di degrado, con il rischio di danneggiare un bene tutelato da norme di salvaguardia. Le autorità competenti, in particolare la Polizia Locale, segnalano ripetutamente la difficoltà nel gestire i flussi di turisti, rendendo evidente l’urgenza di trovare una soluzione.

la progettazione di una nuova fruizione

Soluzioni tecniche in fase di studio

Con l’intenzione di migliorare la situazione, il sindaco e l’assessore al Turismo hanno avviato un lavoro di riflessione e progettazione. L’obiettivo è individuare la soluzione tecnica migliore per gestire in modo efficace i flussi di visitatori, senza compromettere la fruizione della Fontana di Trevi. Gualtieri ha affermato che l’attenzione deve essere rivolta sia alla tutela del monumento che alla qualità dell’esperienza turistica.

Il coinvolgimento della comunità locale

Un aspetto fondamentale del progetto è il coinvolgimento dei residenti. L’accesso gratuito per i romani, infatti, rappresenta un modo per garantire che la Fontana di Trevi rimanga un luogo di aggregazione e identità per i cittadini, non solo una meta turistica. È una strategia che intende bilanciare le esigenze dei visitatori e dei locali, creando uno spazio in cui tutti possano godere del monumento.