Frana blocca strada verso Monte Rosa, statale 549 chiusa

Chiusa al traffico la strada statale 549 di Macugnaga a causa di una frana

La strada statale 549 di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una frana. Il tratto interessato si trova al chilometro 8,400, precisamente in località Molini, nel territorio comunale di Calasca-Castiglione.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti a causa dei sassi e dei detriti che si sono staccati dal versante della montagna. Tuttavia, è necessario intervenire per ripristinare la viabilità e consentire la riapertura del tratto interessato.

L’intervento del personale Anas per gestire la situazione

Sul posto è già presente il personale Anas, l’azienda nazionale per le strade, che sta lavorando per gestire la situazione. Il loro obiettivo è quello di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile e consentire la riapertura della strada statale 549 di Macugnaga.

L’intervento del personale Anas è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normale circolazione stradale. Si stanno adottando tutte le misure necessarie per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il versante della montagna.

La situazione attuale e la riapertura del tratto interessato

Al momento, la strada statale 549 di Macugnaga rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il personale Anas sta lavorando incessantemente per ripristinare la viabilità e consentire la riapertura del tratto interessato.

Non è ancora possibile stabilire con certezza quanto tempo sarà necessario per completare i lavori e riaprire la strada. Tuttavia, si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

La chiusura della strada statale 549 di Macugnaga a causa di una frana rappresenta un disagio per i cittadini e i viaggiatori. Tuttavia, è fondamentale garantire la sicurezza e adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la viabilità. Il personale Anas sta lavorando duramente per risolvere la situazione e consentire la riapertura del tratto interessato.

