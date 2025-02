Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata Meta, tra i protagonisti del “Festival AI Ticino e Regio Insubrica”

Ultimo aggiornamento il 5 Febbraio 2025 by Emiliano Belmonte

L’influencer virtuale italiana certificata Meta sarà protagonista dell’evento dedicato all’intelligenza artificiale tra Lugano, Como e Varese

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del marketing e della comunicazione digitale, e il Festival AI Ticino e Regio Insubrica ne sarà il palcoscenico principale. L’evento, che si svolgerà in tre tappe tra Svizzera e Italia, ospiterà esperti di livello internazionale, aziende leader nel settore tecnologico e progetti innovativi. Tra le partecipazioni più attese c’è quella di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata Meta e ambasciatrice del Made in Italy, che illustrerà come le nuove tecnologie possano promuovere i brand italiani a livello globale attraverso strategie digitali innovative.

Francesca Giubelli: l’intelligenza artificiale al servizio del Made in Italy

L’intervento di Francesca Giubelli sarà uno dei momenti più attesi del festival. L’influencer virtuale, creata grazie alle più avanzate tecnologie di AI generativa, racconterà come le intelligenze artificiali stiano rivoluzionando il mondo del branding, della pubblicità e della promozione internazionale dei prodotti italiani. Grazie alla sua capacità di interazione realistica e coinvolgente, Francesca Giubelli è diventata un punto di riferimento per le aziende che vogliono esplorare nuove modalità di engagement digitale. Il suo lavoro con i brand del Made in Italy dimostra come l’AI possa amplificare la visibilità globale delle eccellenze italiane.

Dimostrazioni e attrazioni tecnologiche: dall’auto autonoma ai robot interattivi

Il Festival AI di Lugano ospiterà una serie di dimostrazioni tecnologiche che mostreranno le applicazioni più avanzate dell’intelligenza artificiale:

Team AIDA del Politecnico di Milano : presentazione dell’auto a guida autonoma protagonista della Mille Miglia , record mondiale di velocità per un veicolo interamente guidato da AI.

: presentazione dell’auto a guida autonoma protagonista della , record mondiale di velocità per un veicolo interamente guidato da AI. SanTo, il robot spirituale : l’ ingegnere Gabriele Trovato , dal Giappone, presenterà una macchina in grado di rispondere a domande sulla fede e recitare il Rosario .

: l’ , dal Giappone, presenterà una macchina in grado di . Zia Sofia, la chef AI : sfida culinaria con la chef Valentina Jennarelli in uno show cooking tra umano e intelligenza artificiale .

: sfida culinaria con la chef in uno . The Family Robot : Teotronico , il pianista robot più preciso al mondo. RoboBidone , il robot educativo per la raccolta differenziata . RoboTanika , il robot cabarettista e cantante.

: Advepa e i mondi immersivi in 3D : esperienze interattive con avatar dotati di intelligenza artificiale per fiere e scuole .

: esperienze interattive con avatar dotati di . Cora Gasparotti: spettacolare performance di danza con integrazione tra ballerini umani e AI.

Date e sedi dell’evento

Il Festival AI si terrà in tre città:

13 febbraio 2025 – Palazzo dei Congressi, Lugano

20 febbraio 2025 – Hilton Lake Como, Como

12 marzo 2025 – Università dell’Insubria, Varese

L’evento è patrocinato dalla Repubblica e Cantone Ticino, dalla Città di Lugano, da ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education e dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Tecnologie AI e dimostrazioni dal vivo

Tra le attrazioni più innovative del Festival AI spiccano:

Speaker, formazione e nuove opportunità

L’evento ospiterà oltre 40 speaker internazionali e rappresentanti di aziende come Microsoft, AWS, Dell, HP e Acer, insieme a 21 accademie di prestigio da Giappone, USA, Danimarca, Brasile, Romania, Italia e Svizzera.

Tra le iniziative chiave:

Attestato Professionale Federale in Intelligenza Artificiale , riconosciuto come ISCED 6 (Bachelor).

, riconosciuto come ISCED 6 (Bachelor). Progetto Interreg AI-GENIALE, che aiuterà le PMI a sviluppare soluzioni basate sull’AI.

Come partecipare

Per iscrizioni e dettagli, visita i siti ufficiali:

lugano.festival-ai.com

como.festival-ai.com

varese.festival-ai.com

Contatti stampa

Email : info@festival-ai.com

: info@festival-ai.com Telefono: +41 (0)91 123 4567

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il futuro dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo del business, della comunicazione e della tecnologia.