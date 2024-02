Francesco Totti: Ilary Blasi più ricca di me, smentisce voci sul gioco d’azzardo

Ilary Blasi e Francesco Totti: la complicata fine della loro relazione

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta seguendo un triste percorso comune, con entrambi i coniugi che si accusano reciprocamente di infedeltà davanti al giudice. Totti sta cercando di ridurre l’assegno di mantenimento mensile richiesto da Ilary, ma lei è pronta a reagire, preparando una lista delle presunte amanti dell’ex marito e avanzando accuse sull’uso del denaro.

Francesco Totti risponde alle accuse di Ilary Blasi sul gioco d’azzardo

Ilary ha mosso delle accuse nei confronti di Totti, ma il calciatore ha risposto prontamente attraverso il suo team legale. È stata chiarita la questione del gioco d’azzardo, ammettendo la sua passione per il gioco ma negando l’entità delle cifre menzionate. I suoi avvocati hanno sottolineato che Ilary Blasi è più ricca di lui, avendo incassato una somma considerevole da Netflix per il suo documentario di successo e avendo coinvolgimento nella gestione di un’azienda di successo registrata a nome di suo padre. Pertanto, Totti ritiene che l’assegno di mantenimento mensile richiesto da Ilary debba essere ridotto. Ha anche difeso se stesso dalle accuse riguardanti la figlia Isabel, affermando che se la situazione fosse stata così grave, avrebbero dovuto affrontare accuse di abbandono di minore, cosa che non è accaduta.

Le accuse di Ilary Blasi sul gioco d’azzardo e il comportamento di Totti

Secondo indiscrezioni, Ilary ha accusato Totti di avere una dipendenza dal gioco d’azzardo e di spendere più denaro in questa ossessione che per il benessere dei loro figli. Si dice che gli avvocati abbiano identificato una somma impressionante spesa in scommesse. Inoltre, Ilary ha sollevato preoccupazioni sul comportamento di Totti nei confronti dei figli, sostenendo che abbia trascurato gli impegni della figlia Isabel, mancando alle sue lezioni di pattinaggio e lasciandola spesso sola per trascorrere tempo con la sua compagna o partecipare ad eventi mondani. Queste sono accuse gravi che mettono Francesco Totti in una posizione estremamente delicata.

