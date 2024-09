Fratelli sardi in cerca di nuove opportunità scolastiche: rifiutato il loro diritto di ascolto

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Due giovani fratelli di 13 e 15 anni stanno affrontando una difficile situazione legale che li vede coinvolti in una battaglia per il diritto di scegliere il proprio percorso scolastico. Cresciuti in una cittadina del nord della Sardegna con la madre, i ragazzi hanno fatto appello alla giustizia con la speranza di potersi trasferire dal padre, residente al di fuori dell’isola, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Malgrado le loro richieste, il Tribunale di Sassari ha respinto l’istanza di essere ascoltati, affermando che sarebbe stata un’attività superflua e potenzialmente dannosa.

La richiesta di ascolto e il rifiuto del tribunale

Un desiderio di cambiamento

I fratelli, figli di una coppia separata, hanno espresso il desiderio di trasferirsi presso il padre, nel tentativo di iscriversi a una nuova scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico. Attraverso il loro avvocato, Igor Turco, i ragazzi hanno richiesto di poter raccontare direttamente al giudice il motivo della loro decisione. Questo desiderio di trasferimento è stato motivato dall’esigenza di un ambiente scolastico che potesse rispondere meglio alle loro necessità di crescita e formazione.

La decisione del tribunale di Sassari

Tuttavia, il Tribunale di Sassari, con un provvedimento dell’8 luglio, ha scelto di non ascoltare i minori, dichiarando che il mero ascolto sarebbe stato visto come un’attività “manifestamente superflua” e addirittura dannosa per l’aspetto emotivo dei ragazzi. Questo ha portato alla nomina di uno psicologo che dovrà esaminare la situazione familiare e suggerire un regime di affidamento. La prima udienza per nominare il consulente è stata fissata per il 26 settembre, lasciando i ragazzi in una situazione di incertezza.

Il diritto di ascolto dei minori

La posizione dell’avvocato e le leggi in vigore

L’avvocato Igor Turco ha contestato la decisione del tribunale, sottolineando che i ragazzi sono stati privati del diritto di esprimere la propria opinione sulla scelta della scuola. Secondo lui, questo rifiuto non solo va contro il loro diritto di partecipazione, ma aggrava anche la situazione in cui si trovano, obbligandoli ad affrontare un anno scolastico in una condizione che non desiderano. Turco ricorda che, con la riforma Cartabia, la legge impone che l’opinione dei minori venga considerata, specialmente quando si tratta di decisioni che influenzano la loro vita quotidiana.

L’importanza dell’ascolto

Il desiderio dei ragazzi di ricevere un ascolto attivo da parte del tribunale è sostenuto anche dalle normative internazionali, come la Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite e la Convenzione europea sui diritti dei minori. Questi documenti sottolineano l’importanza di garantire che i giovani possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. L’avvocato Turco ha messo in evidenza che il Garante regionale per l’infanzia della Sardegna non ha voluto ascoltare i ragazzi, accettando senza riserve la valutazione del tribunale.

Attesa di un cambiamento

La speranza per il futuro

Con l’approssimarsi della nuova udienza, la famiglia attende con trepidazione i prossimi sviluppi. La nomina di uno psicologo potrebbe rappresentare una nuova opportunità per i fratelli di esprimere le loro necessità e desideri, ma l’esito finale rimane incerto. Questa situazione sottolinea le sfide che molte famiglie si trovano ad affrontare nel cercare di bilanciare esigenze emotive e legali, specialmente quando sono coinvolti dei minori.

La voce dei minori è fondamentale

La questione dei diritti dei minori nel contesto legale è diventata sempre più centrale nell’attuale dibattito pubblico. L’incapacità di ascoltare i ragazzi in situazioni cruciali come questa pone interrogativi importanti sulla giustizia e sull’integrità del sistema legale, che dovrebbe sempre tener conto del benessere e dei desideri dei più giovani. La comunità attende ora con ansia di sapere se la loro voce sarà finalmente ascoltata e se le loro aspirazioni scolastiche potranno trovare una realizzazione.