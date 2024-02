Frattura familiare mortale: 19enne uccide fratello in lite e tenta fuga

Arrestato il presunto omicida di Gioia Sannitica

È stato arrestato il giovane di 19 anni sospettato di aver accoltellato e ucciso suo fratello di 25 anni durante una violenta lite a Gioia Sannitica, comune dell’Alto Casertano. Durante l’aggressione, il fratello di 24 anni è rimasto gravemente ferito. Dopo il tragico episodio, il presunto omicida era riuscito a far perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato dai carabinieri nella notte e portato in caserma per essere interrogato. Potrebbe essere fermato per omicidio e tentato omicidio.

Il fratello ferito contatta i carabinieri

Dopo l’episodio, è stato il fratello di 24 anni, rimasto ferito, a contattare i carabinieri per segnalare l’accaduto. Attualmente si trova in ospedale per le cure necessarie. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla violenta lite tra i tre fratelli, ma le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda.

La cattura del presunto omicida

I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e del Reparto Operativo di Caserta hanno lavorato senza sosta per rintracciare il presunto omicida. Grazie alle loro indagini, sono riusciti a individuare il suo nascondiglio e a catturarlo nella notte. Ora il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato e potrebbe essere fermato per omicidio e tentato omicidio.

Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità di Gioia Sannitica e lasciato una famiglia distrutta. Le indagini proseguono per cercare di comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

About The Author