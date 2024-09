Friedkin in procinto di acquistare l’Everton: l’affare a un passo dalla conclusione

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Redazione

Il Gruppo Friedkin, già proprietario della AS Roma, è in procinto di acquisire il club inglese Everton Football Club. Dopo oltre tre mesi di trattative e incontri, l’accordo con l’attuale proprietario Farhad Moshiri è stato raggiunto, aspettando solo il via libera delle autorità calcistiche competenti. Questo articolo esplorerà i dettagli dell’affare, le reazioni dei tifosi e il significato di questo passaggio di proprietà nel panorama calcistico attuale.

L’affare per l’acquisto dell’Everton

Dettagli sulla transazione

In un comunicato ufficiale diramato dal club, Blue Heaven Holdings e il Gruppo Friedkin hanno confermato di aver trovato un’intesa sulla vendita della quota di maggioranza dell’Everton Football Club. La transazione prevede l’acquisto del 94,1% del club da parte del gruppo texano e rimane subordinata all’approvazione da parte delle istituzioni calcistiche, tra cui la Premier League e la Football Association. Un portavoce dei Friedkin ha espresso entusiasmo per l’accordo, definendo l’Everton una “squadra iconica” e sottolineando l’intento di fornire stabilità e una visione chiara per il futuro del club, incluso il progetto di ultimazione del nuovo stadio a Bramley-Moore Dock.

La reazione dei tifosi

La notizia dell’acquisto è stata accolta con favore dalla tifoseria dell’Everton, specialmente in un contesto di crisi finanziaria che ha colpito il club negli ultimi anni. I risultati sportivi del club sono stati deludenti, con solo un punto conquistato nelle prime cinque partite di Premier League e una posizione ultima in classifica che ha scatenato preoccupazione tra i sostenitori. Molti tifosi sperano che l’intervento dei Friedkin porti a un rinforzo della squadra, soprattutto in vista del mercato invernale, dove si attende un possibile investimento significativo.

Il significato della parola “custodi”

L’importanza del termine nel contesto calcistico

Il termine “custodi” non è nuovo per il Gruppo Friedkin, che lo utilizzò per annunciare l’acquisizione della Roma nel 2020. Questo richiamo indica un approccio orientato alla valorizzazione e alla cura del club. La definizione implica una responsabilità nei confronti della storia e dell’identità della squadra, quindi la preoccupazione dei tifosi riguardo il futuro del club appare giustificata. L’approccio dei Friedkin è di investire e migliorare il club, piuttosto che semplicemente operare come manager temporanei.

Aspettative sui progetti futuri

I fan dell’Everton sono particolarmente interessati a capire quali ambizioni e progetti i Friedkin applicheranno per il club. L’attesa di dichiarazioni ufficiali da parte dei nuovi proprietari diventa cruciale, poiché potrebbero chiarire le linee guida per il futuro e le eventuali modifiche al management. È interessante notare che Dan e Ryan Friedkin, dopo quattro anni alla Roma, non hanno spesso comunicato direttamente con stampa e tifosi, il che può creare un alone di mistero riguardo alle loro intenzioni.

Il contesto attuale del club di Liverpool

Situazione finanziaria e risultati sportivi

L’Everton si trova attualmente in una situazione critica, non solo in termini di risultati sportivi, ma anche per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Il club ha accumulato perdite significative negli ultimi anni, e la transizione di proprietà offre una possibile via di salvezza attraverso una nuova iniezione di capitali e gestioni più efficaci. Mentre alcuni esperti suggeriscono che il club potrebbe dover affrontare una retrocessione nella Championship, altri nutrono speranze che i Friedkin porteranno risorse fresche per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore.

L’impatto sociale e culturale della transazione

La potenziale acquisizione da parte dei Friedkin ha un impatto che va oltre il campo di gioco. L’Everton, radicato nella comunità di Liverpool, ha una storia ricca e una base di tifosi appassionati. La speranza è che una nuova proprietà possa non solo invertire la tendenza negativa in campo, ma anche rafforzare il legame del club con la comunità locale. La fiducia da parte dei tifosi è fondamentale e molti appellano all’importanza di un dialogo aperto e trasparente tra i nuovi proprietari e i sostenitori.

Con l’acquisto ormai a un passo dalla conclusione, l’attenzione si concentra sulle prossime fasi di approvazione e sull’impatto che questo cambio di proprietà avrà sul futuro dell’Everton.