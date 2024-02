Funerali di Vittorio Emanuele di Savoia al Duomo di Torino

I funerali del principe Vittorio Emanuele di Savoia: un momento toccante

Oggi si sono svolti i funerali del principe Vittorio Emanuele di Savoia presso il Duomo di Torino, una settimana dopo la sua morte a Ginevra. L’evento ha attirato numerosi rappresentanti delle casate europee, che si sono riuniti per rendere omaggio al defunto. Come da protocollo, il primogenito Emanuele Filiberto ha firmato l’atto di morte del padre all’interno del Duomo. Il feretro del principe è stato portato all’interno del Duomo di Torino avvolto in un drappo rosso con lo stemma di Casa Savoia e sotto la bandiera del Regno d’Italia, seguito da un cuscino con il Collare dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata.

La famiglia reale e i rappresentanti delle casate europee presenti

Accanto al figlio Emanuele Filiberto, erano presenti la vedova Marina Doria, la moglie Clotilde Courau e le figlie Vittoria e Luisa, insieme alla sorella maggiore di Vittorio Emanuele, Maria Pia di Savoia. Le altre due figlie di Vittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice, non hanno potuto partecipare alla funzione per motivi di salute. La famiglia reale si è posizionata sul lato sinistro del Duomo, mentre i capi di Stato, i membri delle Case Reali e le autorità si sono posizionati sul lato destro. Tra i presenti spiccano i nomi di Sofia di Spagna e Alberto II di Monaco.

Un ultimo saluto sobrio e formale a Vittorio Emanuele di Savoia

La cerimonia dei funerali è stata caratterizzata da sobrietà e formalità, senza discorsi o saluti commoventi. Paolo de Nicolò, Gran Priore degli Ordini Dinastici della Real Casa, ha pronunciato un’omelia in cui ha sottolineato che il momento non era adatto per ricordare la storia passata e reale della Casa. Ha invece invitato gli eredi a continuare a essere vicini ai più poveri. La funzione si è svolta in italiano e ha visto la partecipazione di 450 ospiti.

Foto: © Marco Piovanotto/IPA / IPA

About The Author