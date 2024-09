Furti sistematici presso Leroy Merlin di Fiumicino: coinvolti dipendenti e vigilanza, indagini in corso

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’inquietante scoperta riguardante furti orchestrati da dipendenti di Leroy Merlin ha scosso il centro commerciale Da Vinci di Fiumicino. Tra il gennaio 2022 e l’agosto 2023, un’operazione criminale ben collaudata ha portato via beni per un valore complessivo di un milione di euro, coinvolgendo addetti alla logistica e servizi di vigilanza. I carabinieri hanno avviato indagini intensive su questo scandalo grazie a una denuncia del responsabile del punto vendita.

I dettagli delle indagini

L’inizio dell’inchiesta

L’indagine è stata avviata nel marzo 2023 a seguito di una denuncia del responsabile del negozio Leroy Merlin di Fiumicino, il quale aveva notato anomalie e ammanchi nei prodotti in magazzino. Questo segnale d’allerta ha spinto i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia Aeroporti Roma a intensificare le loro ricerche, ricorrendo a sofisticate tecniche di sorveglianza e investigazione. Le attività si sono concentrate sull’analisi delle telecamere di sicurezza installate nel punto vendita e nelle aree adiacenti, permettendo di ottenere immagini e dati cruciali per ricostruire le modalità di furto.

Tecniche di furto e mercato nero

Attraverso le indagini, è emerso che i furti non erano eventi sporadici, ma piuttosto una pratica sistematica e ben organizzata. I dipendenti coinvolti, approfittando della loro posizione e delle “giuste conoscenze” interne, riuscivano a dirottare i prodotti in un mercato parallelo, vendendoli a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli ufficiali. Questa rete di furti si è rivelata alimentata da una sinergia tra i dipendenti e qualche membro della società di vigilanza, evidenziando come la sicurezza all’interno del punto vendita fosse messa a rischio da chi invece sarebbe dovuto essere garante.

Perquisizioni e arresti

La svolta decisiva nelle indagini è arrivata con l’esecuzione di perquisizioni domiciliari nei luoghi di residenza degli indagati, dove sono stati raccolti ulteriori elementi probatori. Il 28 agosto 2024, i carabinieri hanno notificato misure cautelari a un cittadino bulgaro di 27 anni e a un cittadino italiano di 28 anni, entrambi gravemente indiziati di essere parte attiva in questa rete di furti. Al primo è stata imposta la misura degli arresti domiciliari, mentre al secondo è stato vietato di dimorare nel Comune di Fiumicino. Le indagini proseguono su ulteriori venti soggetti, i quali potrebbero avere legami con questa attività illecita.

Le perdite economiche e la reazione dell’azienda

Impatti finanziari significativi

I danni economici riportati da Leroy Merlin sono impressionanti. Nel 2022, l’azienda ha registrato perdite per 800mila euro a causa di furti e di un sistema di vigilanza afflitto da falle. La cifra è stata un chiaro segnale della presenza di un problema serio all’interno della struttura di Fiumicino. Tuttavia, grazie all’avvio delle indagini e a un maggiore controllo, nel 2023 le perdite annuali sono state ridotte della metà, portando l’azienda a sperare in un’inversione di tendenza.

Scarso margine di profitto

La possibilità di recuperare tali perdite e migliorare la situazione finanziaria dipende ora dalla capacità della direzione dell’azienda di implementare controlli più rigorosi e sviluppo di protocolli di sicurezza più efficaci. Leroy Merlin sta attualmente esaminando la possibilità di un maggiore monitoraggio interno e di collaborazione con forze dell’ordine per evitare il ripetersi di eventi simili in futuro.

Questa serie di eventi ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei grandi magazzini e sull’importanza di sistemi di sorveglianza interni affidabili, tesoro di ogni grande azienda. L’attenzione pubblica resta alta mentre le indagini continuano, sperando di far luce su questi crimini e riportare fiducia ai clienti e lavoratori di Leroy Merlin.