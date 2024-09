Garrison Rochelle a Verissimo: la sua ricerca dell’amore e i legami familiari

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Garrison Rochelle, noto coreografo e figura di spicco nel programma Amici di Maria De Filippi, è stato recentemente ospite di Verissimo, dove ha condiviso dettagli intimi della sua vita personale e professionale. In una conversazione aperta con la conduttrice Silvia Toffanin, Garrison ha esplorato il tema del rapporto con i genitori e la sua incessante ricerca di un amore autentico, puntando sulla necessità di una connessione profonda e sincera. Dopo aver celebrato 50 anni di carriera, Garrison offre uno spaccato della sua vita che va oltre la danza.

Un rapporto complesso con i genitori

L’influenza del padre

Durante l’intervista, Garrison ha messo in luce il suo difficile rapporto con il padre, il quale non ha mai approvato le sue scelte professionali. “Mio padre voleva che studiassi economia”, ha rivelato Garrison, sottolineando che il genitore era desideroso di vederlo intraprendere un percorso tradizionale, lontano dal palcoscenico e dalla danza. Questo dissenso ha contribuito a una frattura nella loro relazione, culminata nella decisione del padre di abbandonare la famiglia per costruirne un’altra.

La madre come supporto

Contrariamente al legame problematico con il padre, Garrison ha descritto la madre, Molly, come una figura di grande supporto nella sua vita. La madre, nonostante i suoi 94 anni, continua a essere un pilastro per lui, ciò che ha permesso a Garrison di affrontare le avversità legate alla mancanza del sostegno paterno. “Mia madre è stata il mio sostegno. È sempre attiva e mi appoggia in tutto”, ha affermato, confermando il profondo legame affettivo che li unisce.

Un appello sincero per l’amore

La ricerca di un amore autentico

In una nuova fase della sua vita, Garrison ha espresso la sua sete di un amore che vada oltre le convenzioni e l’apparenza. “Cerco un uomo che mi guardi come mi guardano i miei cani”, ha affermato, catturando l’attenzione di molti con il suo appello toccante e sincero. Per lui, è fondamentale trovare una persona che possa offrire amore incondizionato, basato sulla complicità e sul rispetto reciproco, piuttosto che su fattori superficiali.

Un amore senza età

Nonostante gli anni, Garrison, oggi 69enne, guarda al futuro con speranza. Ha rivelato di aver tentato di costruire una famiglia nell’ultimo anno, sottolineando che il suo ideale di compagno deve avere un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. “Deve illuminarmi ogni giorno con un sorriso, indipendente, non necessariamente ricco”, ha aggiunto, descrivendo i tratti che cerca in un partner, segno di una volontà di aprirsi a nuove opportunità e relazioni genuine.

Garrison Rochelle emerge, così, non solo come un artista di talento, ma anche come un uomo alla ricerca di connessioni autentiche, disposto a condividere il suo viaggio personale con il pubblico, nella speranza di ispirare altri a fare lo stesso.