Geolier smentisce odio per Sanremo, coro era contro la Juve

Geolier difende Angelina Mango dopo il Festival di Sanremo

Il rapper napoletano Geolier ha preso la parola per difendere Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, dalle critiche e dagli attacchi che ha ricevuto dopo la sua vittoria. In un post su Instagram, Geolier ha voluto sottolineare che lui e gli altri artisti si sostengono reciprocamente e che non c’è spazio per l’odio nell’industria musicale.

Geolier ha chiarito che non condivide il contenuto di alcuni video in cui, durante l’omaggio che gli è stato tributato a Secondigliano, si sarebbero sentiti cori contro Angelina Mango. Il rapper ha spiegato che il coro era “chi non salta juventino è” e che lui, essendo napoletano, non ha nulla a che fare con la rivalità tra tifoserie calcistiche. Ha sottolineato che l’importante è che gli artisti si sostengano a vicenda e che si crei un clima di amore e rispetto.

Angelina Mango ringrazia Geolier per il sostegno

Angelina Mango ha risposto al messaggio di Geolier con gratitudine e apprezzamento. In un’intervista rilasciata dopo la sua vittoria a Sanremo, ha dichiarato: “Sono davvero grata a Geolier per il suo sostegno. L’industria musicale è un ambiente competitivo, ma è importante che gli artisti si sostengano a vicenda e si uniscano contro l’odio e le critiche infondate”.

La cantante ha anche sottolineato che il suo obiettivo principale è quello di portare la sua musica al pubblico e di condividere emozioni positive attraverso le sue canzoni. Ha invitato tutti a concentrarsi sulla musica e a lasciare da parte le polemiche e le rivalità.

Un messaggio di unità tra gli artisti

Il messaggio di Geolier e la risposta di Angelina Mango hanno suscitato una reazione positiva tra gli altri artisti e il pubblico. Molti hanno elogiato la loro volontà di promuovere l’unità e l’amore nell’industria musicale, mettendo da parte le rivalità e le divisioni.

L’episodio ha anche sollevato una discussione più ampia sul ruolo degli artisti nel promuovere un clima di rispetto e tolleranza. Molti ritengono che gli artisti abbiano una responsabilità sociale e che possano influenzare positivamente il pubblico attraverso la loro musica e le loro parole.

In conclusione, il sostegno di Geolier ad Angelina Mango dopo la sua vittoria a Sanremo è un esempio di unità e solidarietà tra gli artisti. Questo episodio ha dimostrato che l’industria musicale può essere un luogo in cui si promuovono valori positivi e si combatte l’odio. Come ha dichiarato Geolier, “noi artisti ci vogliamo bene”.

