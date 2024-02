GF notte: tutti contro Sergio. Il racconto degli eventi.

Grande Fratello: Vittorio eliminato e le accuse a Beatrice

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio, è avvenuta un’eliminazione inaspettata: Vittorio Menozzi ha lasciato la Casa. Nonostante gli autori avessero inizialmente puntato su Beatrice Luzzi, sono stati gli altri inquilini a puntare il dito contro di lei, accusandola di essere la responsabile dell’uscita di Vittorio. Dopo la puntata, si sono svolti vari confronti e Greta Rossetti ha pianto molto per l’eliminazione del suo amico speciale.

La nomination di Marco Maddaloni e le reazioni

Durante le nomination, Beatrice, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi hanno scelto di nominare Marco Maddaloni a causa dei toni usati durante una discussione con l’attrice. Questo episodio non è stato trasmesso ai telespettatori, poiché è avvenuto mentre erano fuori dalla Casa per una gita. Tuttavia, Alfonso Signorini ha promesso che la questione verrà affrontata nella puntata di mercoledì 14 febbraio.

La nomination di Marco non è stata ben accolta da lui, che ritiene che Sergio abbia “esagerato” e che abbia messo il suo nome in nomination senza motivo. Durante un confronto immediatamente dopo la diretta, Marco ha accusato Sergio di essere un giocatore e un stratega, supportato da Rosy Chin. Sergio ha ammesso di non aver riconosciuto se stesso durante la discussione, ma ha attribuito la colpa a Beatrice. Rosy ha invitato Marco a riflettere sulle azioni e le parole di Beatrice.

Il confronto tra Marco e Beatrice e l’intervento di Simona Tagli

Beatrice ha cercato di avvicinarsi a Marco per chiarire ciò che era successo fuori dalla Casa, ma Marco ha preferito rimandare la conversazione alla puntata successiva, in modo che tutti potessero ascoltare e ci fossero Alfonso e Cesara presenti. Questo atteggiamento ha fatto sorgere dei dubbi sulla sua volontà di affrontare la situazione da solo.

Nonostante Sergio abbia cercato di farli confrontare, Marco ha scelto di evitare la discussione. Lui sostiene che i video dimostreranno la sua ragione, nonostante molte persone abbiano notato il suo comportamento esagerato. Si teme che la discussione sia stata molto intensa, tanto da non essere trasmessa immediatamente. Si sta cercando di preparare il video in modo da evitare un’ulteriore immagine negativa di Beatrice, che è stata bersagliata dal gruppo. Secondo quanto riferito da Beatrice, Marco è stato molto duro con lei e tutti gli altri lo hanno applaudito mentre la attaccava.

Inoltre, Simona Tagli ha sorpreso tutti prendendo le difese di Beatrice. Dopo che tutti hanno accusato Beatrice di aver fatto uscire Vittorio, Simona ha sottolineato che la colpa non è di Beatrice. Inoltre, dopo un duro scontro con Perla Vatiero, Simona ha accusato gli altri inquilini di essere aggressivi. Ha definito il gruppo “iene” e ha affermato che Vittorio è stato manipolato da qualcuno. Ha anche dato la colpa a Greta, cosa su cui Beatrice ha in parte concordato. Simona ha ammesso di aver cambiato idea dopo essere entrata nella Casa e ha difeso Beatrice dalle accuse del gruppo.

Questi sono solo alcuni degli avvenimenti che hanno animato la Casa del Grande Fratello. La tensione è alta e le dinamiche tra gli inquilini continuano a evolversi. Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire come si svilupperanno le situazioni e quali saranno le reazioni dei protagonisti.

