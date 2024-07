Giacomo Bozzoli sorpreso a Marbella: la caccia al latitante

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

La fuga di Giacomo Bozzoli

La polizia spagnola ha riferito di aver individuato Giacomo Bozzoli, latitante ricercato dalla giustizia italiana, in un resort di lusso a Marbella. Le autorità italiane hanno richiesto l’accesso ai fotogrammi delle telecamere di sicurezza per confermare la presenza del fuggitivo nel resort. Bozzoli, condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, è stato visto il 30 giugno scorso nella località turistica spagnola, un giorno prima che la Cassazione emettesse il verdetto definitivo sul suo caso.

Il riconoscimento alla reception

La receptionist dell’Hard Rock hotel di Marbella avrebbe identificato Giacomo Bozzoli tra i clienti del resort. Il 39enne italiano era stato condannato all’ergastolo e da una settimana era in fuga. Le autorità italiane hanno richiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza per verificare se effettivamente il latitante si trovava nel lussuoso albergo. La caccia a Bozzoli è in corso, tra le strade di Marbella e le richieste di collaborazione tra le autorità spagnole e italiane.

La caccia al latitante

Giacomo Bozzoli, ricercato in Italia per aver commesso l’omicidio dello zio, è stato individuato in Spagna da un video delle telecamere di sicurezza di un resort a Marbella. Le autorità italiane, attraverso rogatorie, hanno chiesto l’accesso alle registrazioni per confermare la presenza del latitante. Il caso Bozzoli suscita interesse e preoccupazione, mentre la caccia all’uomo è al centro di un’operazione internazionale tra Italia e Spagna.

