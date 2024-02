Gigi D’Alessio svela il pancione di Denise a Sanremo

Gigi D’Alessio conferma la seconda gravidanza di Denise Esposito al Festival di Sanremo

Il cantante Gigi D’Alessio ha finalmente confermato la notizia che circolava da giorni: la sua compagna Denise Esposito è incinta del loro secondo figlio. Dopo aver fatto qualche indizio nelle settimane precedenti, il cantante ha postato su Instagram una foto di Denise con il pancione in evidenza, mentre lui poggia affettuosamente la mano su di esso. Questo sarà il sesto figlio per D’Alessio, che diventerà padre nuovamente tra la primavera e l’estate.

L’annuncio a Sanremo

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Festival di Sanremo, dove Gigi D’Alessio si è esibito insieme a Geolier nella serata delle cover. Denise era presente al suo fianco, mostrando un sorriso radioso e la felicità dipinta sul volto. I due hanno deciso di non nascondere più la loro dolce attesa e di condividere la gioia di aspettare un altro figlio o figlia.

Una differenza di età di 24 anni

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno una differenza di età di 24 anni: lui ha 56 anni, lei ne ha 32. La coppia ha già avuto un figlio, Francesco, nato all’inizio del 2022. Questo è il primo figlio per Denise, mentre per Gigi è il quinto. Ha tre figli dal suo primo matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca, conosciuto come LDA) e un altro figlio, Andrea, nato durante la sua lunga relazione con Anna Tatangelo.

Le indiscrezioni confermate

Le voci sulla gravidanza di Denise Esposito sono state confermate da Gigi D’Alessio stesso. Secondo il magazine Oggi, il cantante aveva confidato ai suoi colleghi di The Voice Kids di essere in procinto di diventare padre nuovamente. Durante le registrazioni del programma, avrebbe condiviso la lieta notizia con la conduttrice Antonella Clerici e i suoi colleghi coach, Arisa, Clementino e Loredana Bertè.

In conclusione, Gigi D’Alessio ha finalmente confermato la sua seconda gravidanza con Denise Esposito durante il Festival di Sanremo. La coppia, nonostante la differenza di età, è felice di aspettare un altro figlio e di allargare la loro famiglia. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan del cantante, che non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo arrivato.

