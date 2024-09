Giornata internazionale del caffè: Celebrazioni globali per la cultura e la sostenibilità del caffè

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Ogni anno, nel mondo si celebra il Giorno Internazionale del Caffè il primo ottobre. Questa significativa giornata vede il coinvolgimento di 77 Stati membri dell’Organizzazione Internazionale sul Caffè e diverse associazioni legate al settore. L’evento, previsto per il 2024, ha come obiettivo principale quello di promuovere la collaborazione e l’inclusione nel comparto del caffè, enfatizzando un messaggio di sviluppo sostenibile.

La campagna dell’ICO: un messaggio di collaborazione

Il significato di “Coffee, your daily ritual. Our shared journey”

L’International Coffee Day è un’opportunità per il settore del caffè di riflettere sul proprio impatto e sulle potenzialità di un lavoro di squadra. Il messaggio centrale della campagna per il 2024 è “Coffee, your daily ritual. Our shared journey”, che invita produttori, distributori e consumatori di caffè a considerare la propria parte nel grande viaggio che il caffè compie dal produttore al consumatore finale. Questa campagna non è solo un invito a celebrare il caffè, ma anche a promuovere un impegno condiviso tra i vari attori del settore per affrontare insieme le sfide che si pongono, soprattutto in un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità.

Per facilitare la diffusione del messaggio, l’ICO ha messo a disposizione materiali come video e cartoline in varie lingue, illustrando esempi tangibili di collaborazione tra agricoltori, aziende e comunità locali. Questi strumenti sono pensati per educare e sensibilizzare, rendendo il pubblico partecipe e consapevole dell’enorme lavoro che c’è dietro ogni tazza di caffè.

Coinvolgimento del pubblico e diffusione del messaggio

Per promuovere l’iniziativa, chi partecipa agli eventi dedicati potrà utilizzare l’hashtag #ICD2024 sui social media. Questo strumento rappresenta un’opportunità per creare una conversazione globale attorno al caffè, stimolando l’interazione e l’interesse verso un’economia del caffè più giusta e sostenibile. Questo approccio sarà fondamentale per coinvolgere non solo i professionisti del settore, ma anche i consumatori, rendendoli parte attiva nel promuovere pratiche sostenibili.

Esportazioni di caffè: dati attuali e trend futuri

Crescita delle esportazioni globali

Secondo i rapporti forniti dall’ICO, le esportazioni mondiali di caffè hanno registrato un incremento notevole, attestandosi a 11,29 milioni di sacchi a luglio 2024, rispetto ai 10,06 milioni di sacchi del luglio 2023. A partire da ottobre 2023, durante i primi dieci mesi della stagione caffeicola 2023/24, si prevede un ulteriore aumento delle esportazioni, che hanno raggiunto i 115,01 milioni di sacchi, marcando un incremento del 10,5% rispetto ai 104,05 milioni di sacchi dell’anno precedente.

L’analisi delle esportazioni di Arabica e Robusta offre uno spaccato interessante sul mercato globale. Nel periodo di dodici mesi conclusosi a luglio 2024, l’export di Arabica ha toccato i 82,26 milioni di sacchi, in crescita rispetto ai 74,37 milioni dell’anno precedente. Analogamente, le esportazioni di Robusta hanno raggiunto i 51,62 milioni di sacchi, rispetto ai 49,75 milioni del 2023, evidenziando come entrambe le varietà continuino a riscuotere un successo crescente.

Il mercato europeo e la realtà italiana

L’Italia, nota per la sua tradizione caffè, registra dati che parlano chiaro: oltre il 73% degli italiani consuma caffè quotidianamente, con un consumo complessivo che raggiunge 95 milioni di tazzine ogni giorno. Questo corrisponde a una media di quasi 1,6 tazzine a persona. L’Istituto Espresso Italiano riporta anche che, a livello globale, le tazzine di caffè bevute quotidianamente ammontano a 3,2 miliardi, un numero destinato ad aumentare fino a 3,8 miliardi di tazzine entro il 2030. Questi dati non solo confermano la centralità del caffè nella cultura italiana, ma evidenziano anche il suo potenziale come prodotto strategico sul mercato internazionale.

La giornata internazionale del caffè si configura, quindi, come una celebrazione di un prodotto amato ma al contempo come un momento di riflessione sul futuro del settore e le modalità con cui i singoli attori possono contribuire a costruire una filiera più sostenibile e rispettosa degli operatori e dell’ambiente.