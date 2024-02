Giovane ferito in rissa discoteca Reggio Calabria

Giovane aggredito in una rissa in una discoteca di Reggio Calabria

Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di un’aggressione durante una rissa scoppiata in una discoteca nel quartiere di Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria. L’episodio si è verificato durante la notte e ha portato il giovane a essere trasportato d’urgenza negli Ospedali Riuniti della città. Attualmente, i medici stanno valutando la gravità delle sue condizioni e stanno effettuando ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioni subite.

Nonostante il violento pestaggio, sembra che le ferite riportate dal ventenne non siano di particolare gravità. La polizia ha già interrogato il ragazzo e ha avviato un’indagine per fare luce sull’aggressione. Nel frattempo, gli investigatori stanno cercando di rintracciare eventuali testimoni oculari che possano fornire informazioni utili per ricostruire l’accaduto all’interno della discoteca.

La rissa è stata segnalata alle autorità anche tramite una chiamata alla sala operativa della Questura. Le indagini sono ancora in corso e si spera che i testimoni possano fornire ulteriori dettagli per comprendere meglio la dinamica dell’aggressione.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Al momento, non sono ancora chiare le cause scatenanti della rissa e le motivazioni dietro l’aggressione al giovane. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare luce sulla vicenda.

“Siamo determinati a fare giustizia e a garantire che episodi di questo genere non accadano impunemente”, ha dichiarato il portavoce della polizia. Le autorità stanno collaborando con i testimoni e stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella discoteca per ottenere ulteriori prove.

Preoccupazione per la sicurezza nelle discoteche

L’aggressione avvenuta nella discoteca di Catona ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno di questi locali notturni. Le autorità stanno valutando l’adozione di misure aggiuntive per garantire la tranquillità e la sicurezza dei frequentatori delle discoteche.

“È importante che tutti i cittadini possano godere di una serata di svago senza rischiare di essere vittime di violenza” ha affermato il sindaco di Reggio Calabria. Le autorità locali stanno lavorando per rafforzare la sorveglianza e per promuovere una cultura di rispetto e convivialità all’interno dei locali notturni.

La polizia invita chiunque abbia informazioni sull’aggressione a contattare le forze dell’ordine per contribuire alle indagini in corso.

About The Author