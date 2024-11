Giovanni Libanori presidente (ASP San Michele): “Collaborazione strategica con Mons. Benoni Ambarus per il supporto alle fasce fragili”

Ultimo aggiornamento il 22 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Mercoledì 20 novembre, presso l’Istituto Romano di San Michele, il Presidente Giovanni Libanori ha ricevuto con grande piacere Mons. Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma. All’incontro hanno partecipato anche il Direttore Serafino Giuliani, il Cappellano Rev. Don Giuseppe Guarrera e Don Raoul Stortoni dell’Ufficio per la Pastorale Sanitaria. Un’occasione importante per discutere del ruolo delle istituzioni nel supportare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le ASP come strumento di supporto per i più deboli

Durante l’incontro, Mons. Benoni Ambarus ha sottolineato la funzione cruciale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) nel contesto odierno. “Le ASP sono fondamentali per rispondere alle nuove sfide sociali e per rimanere fedeli alla loro missione di sostegno alle persone in fragilità”, ha dichiarato il Vescovo. Secondo il Presidente Giovanni Libanori, queste istituzioni devono rafforzare il loro impegno, ampliando le aree di intervento per rispondere a una società in continua evoluzione.

Giustizia riparativa: un impegno prioritario

Tra i temi principali emersi dal confronto, grande attenzione è stata dedicata alla giustizia riparativa, una delle priorità dell’Istituto Romano di San Michele. “Sono rimasto colpito dalle iniziative del Vescovo per offrire ai detenuti nuove opportunità di riscatto”, ha affermato il Presidente Libanori.

L’Istituto sta lavorando su progetti che coinvolgono detenuti e vittime di reato in percorsi di responsabilizzazione, puntando a una riparazione del danno e al reinserimento sociale attraverso il dialogo e la comprensione reciproca.

Percorsi di inclusione e autonomia

Un focus importante è stato dedicato ai programmi di reinserimento sociale, con percorsi volti a garantire autonomia abitativa, formativa e lavorativa per i detenuti, specialmente quelli prossimi alla scarcerazione. “La collaborazione con Mons. Ambarus sarà fondamentale per portare avanti progetti che promuovano inclusione e speranza per chi ha vissuto esperienze difficili”, ha aggiunto Libanori.

Un modello di sinergia tra istituzioni

Questo incontro rappresenta un esempio di come le istituzioni pubbliche e religiose possano lavorare insieme per affrontare le sfide sociali. Il dialogo tra il Presidente Libanori e Mons. Benoni Ambarus segna un passo importante verso la costruzione di una rete di supporto per le fasce più fragili della società.

Un impegno condiviso che guarda al futuro con responsabilità, sensibilità e attenzione verso i bisogni delle persone.