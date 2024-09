Giuseppe Biazzo eletto nuovo presidente di Unindustria Lazio con il 99% dei voti favorevoli

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La recente elezione di Giuseppe Biazzo, fondatore e amministratore delegato di Orienta SpA, alla presidenza di Unindustria Lazio segna un cambiamento significativo per le imprese della regione. Con un sorprendente 99% dei voti espressi durante l’assemblea del 24 settembre, Biazzo si appresta a guidare l’Unione degli industriali e delle imprese del Lazio, dopo il mandato di Angelo Camilli. Il suo programma mira a promuovere lo sviluppo industriale, la transizione digitale e verde, nonché a garantire un adeguato orientamento e formazione professionale per i giovani.

Giuseppe Biazzo presidente di Unindustria

Giuseppe Biazzo ha ricevuto un ampio sostegno grazie al suo piano ambizioso, volto a rilanciare il “Piano industriale del Lazio”. Tra i punti salienti del suo programma c’è una particolare attenzione verso la transizione digitale e alle sfide ambientali che le imprese devono affrontare. La strategia di Biazzo prevede investimenti significativi nelle infrastrutture fisiche e digitali, creando un contesto più competitivo per le imprese regionali.

Uno degli obiettivi principali sarà quello di rendere il Lazio un hub per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile. Biazzo ha sottolineato il ruolo del Rome Technopole come fulcro per la formazione accademica e la ricerca applicata, credendo fermamente che le nuove generazioni debbano essere preparate per affrontare le sfide del mercato del lavoro. Questa iniziativa include percorsi formativi orientati verso le esigenze dell’industria, creando un legame diretto tra educazione e imprenditoria.

La nuova leadership di Biazzo è accolto con favore da rappresentanti del settore e istituzioni locali, che vedono in questo cambio al vertice un’opportunità per ripensare l’approccio alla crescita industriale e alla sostenibilità. L’ex presidente, Angelo Camilli, ha ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro e il suo contributo allo sviluppo economico della regione.

Chi è Giuseppe Biazzo

Nato a Torino nel 1965, Giuseppe Biazzo è un esperto imprenditore e leader nel settore del lavoro. Laureato in economia e in possesso di un master MBA, ha fondato Orienta SpA nel 1993, un’agenzia per il lavoro che si è affermata come attore chiave nel mercato italiano. La carriera di Biazzo è caratterizzata da una serie di ruoli di leadership, tra cui la sua recente funzione di vice presidente di Unindustria, dove ha lavorato su tematiche legate al capitale umano e alla cultura d’impresa.

Il suo background include anche esperienze significative nel settore della somministrazione, avendo ricoperto la presidenza di Ebitemp e guidato Assolavoro. Inoltre, Biazzo ha servito come ufficiale presso il primo battaglione carabinieri paracadutisti “Tuscania” di Livorno, svolgendo un periodo di formazione che ha contribuito alla sua crescita personale e professionale.

Le sue competenze e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare le sfide che attendono Unindustria e il settore imprenditoriale. La sua visione si concentra sulla trasformazione dell’economia laziale, con un forte impegno per il progresso sostenibile e l’innovazione.

Le reazioni istituzionali all’elezione

L’elezione di Giuseppe Biazzo come nuovo presidente di Unindustria Lazio è stata accolto con entusiasmo da figure politiche di primo piano. Francesco Rocca, governatore del Lazio, ha elogiato Biazzo per l’importante esperienza e competenza che porterà alla guida dell’associazione. “Le imprese sono il motore della crescita e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini,” ha dichiarato Rocca, evidenziando l’importanza del Piano Industriale del Lazio.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha congratulato Biazzo, esprimendo fiducia nel fatto che lavorerà per proseguire il lavoro svolto da Angelo Camilli. I rappresentanti locali vedono nella nuova leadership un’opportunità per rafforzare le collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato, per affrontare insieme le sfide economiche e sociali.

Questa transizione di leadership segna un nuovo capitolo per Unindustria Lazio, con l’auspicio che il dinamismo e l’innovazione, promossi da Biazzo, possano consolidare la posizione della regione come capitale economica dell’Italia.