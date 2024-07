Giustizia per Giulia Cecchettin: Filippo Turetta va direttamente a processo in Assise

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

Filippo Turetta rinuncia all’udienza preliminare

Il caso che ha scosso l’opinione pubblica per la tragica morte di Giulia Cecchettin continua a tenere banco. È il prof Giovanni Caruso, avvocato di Filippo Turetta, a comunicare all’ANSA la decisione dell’imputato di rinunciare all’udienza preliminare davanti al gup, prevista per il 16 e 18 luglio prossimi. Turetta ha accettato di andare direttamente a processo in Assise per rispondere dell’accusa di omicidio nei confronti della giovane Giulia.

Una scelta dettata da un percorso di maturazione personale

Il prof Giovanni Caruso, difensore di Turetta, motiva la decisione presa dal suo assistito come frutto di un profondo percorso di maturazione personale riguardo al grave reato commesso. L’avvocato sottolinea la volontà di Turetta di permettere alla giustizia di svolgere il suo corso nel minor tempo possibile, nell’interesse di tutti coloro coinvolti nella vicenda. Inoltre, la difesa ha annunciato che non presenterà richiesta per una perizia psichiatrica sull’imputato, lasciando piena libertà di valutazione all’Autorità Giudiziaria.

Il cammino verso la verità e la giustizia

La scelta di Filippo Turetta di rinunciare all’udienza preliminare e di andare direttamente a processo in Assise per l’omicidio di Giulia Cecchettin segna un passo significativo nella vicenda. La decisione dell’imputato di non indugiare e di affrontare il processo a testa alta dimostra un senso di responsabilità e consapevolezza del grave atto commesso. Ora, spetta alla giustizia fare luce sulla vicenda e assicurare che venga fatta piena giustizia per Giulia e la sua famiglia.

